Аким области Абай представил план развития региона

В Семее в театре Абая под председательством акима области Берика Уали стартовало совещание, посвященное развитию региона на ближайшие годы.

В нем принимают участие представители сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы, бизнеса региона, депутаты, руководители правоохранительных органов, руководители вузов. Важное мероприятие транслируется во всех районах области через канал YouTube.

Фото: акимат области Абай





В своем выступлении глава региона отметил, что решение президента о создании области – это, по сути, восстановление исторической справедливости.

"С момента создания области социально-экономическое развитие нашего региона находится на контроле главы государства. Как известно, в этом году мы отмечаем 180-летие Абая Кунанбайулы. Правительство ведет большую работу в этом направлении. Мы уже начали подготовку к мероприятию, считаю, что задача каждого жителя нашей области – принять участие в его проведении на высоком уровне", – сказал аким области.

Фото: акимат области Абай

За три месяца работы в должности акима области Берик Уали посетил все города и районы, а также населенные пункты, бывшие ранее районными центрами, город Шар, села Баршатас, Таскескен и Кайнар, в общей сложности 68 населенных пунктов, где ознакомился с жизнью и актуальными вопросами населения.

"С учетом транзитного потенциала и географических особенностей области мы определили план развития на ближайшие три года и обозначили основные направления развития. Приоритет будет отдан созданию производственного, мясного, молочного кластеров и повышению потенциала орошаемых земель в регионе, развитию внутреннего туризма, социальной сферы, обновлению дорожных и инфраструктурных систем", – сказал аким области.