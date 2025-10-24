В области Абай чествовали жителей, внесших вклад в развитие региона

В области Абай состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Праздничное собрание прошло в Семее, на сцене театра им. Абая, с участием акима области Берика Уали, сообщает Zakon.kz.

Глава региона выступил с поздравительной речью и поздравил жителей области с национальным праздником.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Сердечно поздравляю вас с главным праздником страны – Днем Республики! В этом году исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана. По инициативе президента нашей страны значение этой памятной даты, стоящей у истоков Независимости, было вновь возрождено. Восстановление исторической справедливости и возрождение нашей области спустя четверть века – это результат особого внимания и поддержки главы государства. С учетом того, что область Абай была образована недавно, президент уделил нашему региону особое внимание, увеличив лимит государственных наград в два раза, чтобы по достоинству отметить труд простых жителей. Благодаря этому сегодня многие заслуженные труженики региона получили высокие государственные награды", – отметил Берик Уали.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Среди награжденных – представители различных сфер. Председатель правления ТОО "Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны", ветеран труда, известный меценат Кенбейил Исаев был удостоен ордена "Барыс" I степени, а старший машинист шахтных и вращающихся печей производственного комплекса ТОО "Семей цемент зауыты" Рахат Байлов получил медаль "Ерен еңбегі үшін" из рук президента страны.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

За особые заслуги в организации 180-летнего юбилея Абая орденом "Парасат" награжден известный поэт Толеген Жангалиев. Звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" были удостоены актриса театра им. Абая Бахыт Тойымбаева и актер Бекзат Омашев. Отмечается, что подобное звание артистам области не присуждалось уже много лет.

Орденом "Құрмет" отмечены ветеран сельского хозяйства из Кокпектинского района Владимир Виничук, директор телекомпании "Байуақов ТВК-6" и наставник многих поколений журналистов Омарбек Байуақов, предприниматель и меценат, президент группы компаний Eurasia RED Ерлан Мукашев, известный меценат Александр Соловьев, а также опытный специалист дорожной отрасли Серикжан Айкельев.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В ходе мероприятия награды "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат" получили жители региона, внесшие значительный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие области, а также в развитие сфер здравоохранения и образования. Кроме того, впервые в истории области ряд жителей, внесших весомый вклад в развитие региона, были удостоены нагрудного знака "Абай облысына сіңірген еңбегі үшін".

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом. Для зрителей выступили заслуженный деятель Казахстана Досымжан Танатаров, Зарина Омарова, Молдир Ауелбекова, солист квартета "Жігіттер" Мырзахан Маканов, артисты областной филармонии, студенческий хор музыкального училища им. М.Тулебаева и эстрадно-симфонический оркестр акима области Абай.