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Общество

Мусор обменяли на мороженое: в Кентау проводят уборку дворов в новом формате

Кентау, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 11:01 Фото: акимат Туркестанской области
В Кентау в рамках республиканской программы "Чистый Казахстан" прошел необычный дворовой конкурс чистоты. Жители многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова дружно вышли во двор, чтобы очистить территорию от мусора и сорной травы, а также благоустроить окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат Туркестанской области

Особенность мероприятия – активное участие детей. В рамках акции "Один пакет мусора – одно мороженое" маленькие жители двора внесли свой вклад в общее дело и научились бережному отношению к природе.

Фото: акимат Туркестанской области

Уборка прошла не только с пользой, но и с хорошим настроением: самые активные участники получили памятные подарки, а детям вручили сладкое угощение.

Фото: акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Это не просто субботник, а настоящий пример единства и экологического воспитания. Подобные мероприятия продолжатся и в других районах Кентау.

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Андрей Дюсупов
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