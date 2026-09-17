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Общество

"Таза Қазақстан": в Шахтинске выбрали лучший двор

двор, чистый двор, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:53 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Шахтинске подвели итоги городского конкурса "Лучший двор". Проект стал одной из площадок для реализации инициатив жителей и привлечения горожан к благоустройству дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к конкурсу объединила жителей многоквартирных домов. Они вместе приводили в порядок придомовые территории, занимались уборкой, оформляли клумбы и зеленые зоны, поддерживали чистоту и создавали более комфортную атмосферу во дворах.

При подведении итогов учитывалось общее состояние территорий, благоустройство, чистота и участие самих жителей в преображении дворов.

цветы, двор, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:53

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: первое место занял двор на улице Индустриальной, 77. Победители получили сертификат на 250 тысяч тенге.

награждение, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:53

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Мы стараемся, чтобы наш двор был чистым, ухоженным и комфортным для всех жителей. Особенно приятно, что наш труд заметили и оценили. В благоустройстве двора принимают участие сами жители: кто-то помогает с уборкой, кто-то занимается озеленением, поддерживает порядок, предлагает идеи. Благодаря этому у нас сложился настоящий командный дух и хорошая соседская атмосфера. Эта победа – общая. Уверена, что она станет для нас дополнительной мотивацией и дальше поддерживать порядок и делать наш двор еще уютнее, – отметила председатель ОСИ Оксана Памаранова.

Вторым стал двор на улице 40 лет Победы, 63а. Сертификат – 150 тысяч тенге.

На третьем месте двор по адресу: улица Молодежная, 81. Он получил 100 тысяч тенге.

двор, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:53

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Конкурс продемонстрировал, что благоустройство городской среды во многом начинается с инициативы самих жителей. Совместная работа помогает не только сделать дворы чище и уютнее, но и укрепляет добрососедские отношения, формируя ответственное отношение к общему пространству.

Инициатива соответствует задачам общенациональной экологической программе "Таза Қазақстан", направленной на развитие культуры чистоты, бережное отношение к окружающей среде и активное участие жителей в благоустройстве территорий.

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Айсулу Омарова
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