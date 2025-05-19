Экономические возможности или новый этап развития туризма в Алматы и области

Горные регионы Казахстана – от Заилийского Алатау до хребтов Алтая и Тянь-Шаня – обладают колоссальным туристическим и экономическим потенциалом. Это – ресурс мирового уровня: живописные пейзажи, уникальные ландшафты, разнообразие флоры и фауны, сообщает Zakon.kz.

Однако при всей природной щедрости, горные зоны страны страдают от острого дефицита современной инфраструктуры. Этот дисбаланс между возможностями и реальностью – системная проблема, сдерживающая развитие не только туризма, но и смежных секторов экономики, в том числе малого бизнеса, транспорта и экологических программ.

Алматы: город у подножия, который не использует высоту

Алматы — наглядный пример несоответствия между туристическим потенциалом гор и уровнем их реального обустройства. Заилийский Алатау — мощный рекреационный ресурс мегаполиса, но инфраструктура здесь сосредоточена лишь в отдельных точках, таких как Медеу и Шымбулак. Там работает канатная дорога, есть гостиницы и кафе, проложены дороги.

Но, вне этих ограниченных зон:

Нет полноценной системы маркированных пешеходных и велосипедных маршрутов.

Недостаточно оборудованных смотровых площадок, безопасных троп, указателей.

Отсутствуют базовые санитарные условия (туалеты, контейнеры для мусора) вдоль популярных маршрутов.

Ограничена работа спасательных служб и точек экстренного реагирования.

Плохая транспортная связанность с менее популярными, но интересными горными районами (Алма-Арасан, Тургень, Бутаковка).

Результат — перегрузка нескольких популярных точек (например, Шымбулак летом или Кок-Жайляу в выходные) и недостаточное развитие остальных локаций, которые потенциально могли бы равномерно распределить туристический поток и нагрузку на экосистему.

Факторы, тормозящие развитие:

Отсутствие комплексной стратегии

Несмотря на наличие отдельных инициатив и документов (например, госпрограммы по развитию туризма), отсутствует целостный план развития горной инфраструктуры, охватывающий все регионы страны.

Недостаточное финансирование

Большинство инфраструктурных проектов реализуются точечно, без системного подхода. Имеются проблемы с нехваткой бюджета на экологические тропы, туристические указатели.

Отсутствие стандартизации

Нет единых стандартов для обустройства экотроп, альпинистских баз, кемпингов и приютов. В результате инфраструктура, где она есть, не всегда соответствует нормам безопасности и комфорта.

Недостаточная вовлеченность частного сектора

Инвесторы неохотно идут в горные проекты из-за сложности согласований, отсутствия дорог и базовых коммуникаций. При этом потенциал для устойчивого развития бизнеса в горах — колоссальный.

Последствия для экономики и экологии

Экономический ущерб

Казахстан теряет значительную долю доходов от внутреннего и въездного туризма, которые могли бы формировать до 5-7% ВВП в регионах, прилегающих к горам. Социальный перекос: доступ к горам ограничен — комфортный отдых доступен не для всех, многие вынуждены довольствоваться неорганизованными маршрутами без безопасности и сервиса.

Экологические риски.

Из-за отсутствия троп, туалетов, навигации и контроля — туристы наносят непоправимый вред природной среде: мусор, разрушение растительности, лесные пожары, загрязнение водных источников.

Что возможно предпринять?

Разработка национальной концепции устойчивого горного туризма

С едиными стандартами инфраструктуры, экологического менеджмента, зонирования, правил поведения, мониторинга и инвестполитики.

Инфраструктурный мастер-план

Создание дорожной карты строительства и модернизации дорог, троп, пунктов сервиса и безопасности, опираясь на международный опыт (Австрия, Швейцария, Турция, Грузия).

Цифровизация доступа

Создание цифровых карт маршрутов, онлайн-бронирования, вызова экстренной помощи через мобильные приложения, системы учета посетителей.

Партнерство с частным сектором и НПО

Государство должно создать условия для бизнеса и экологических организаций — льготы, гарантии, инфраструктурную поддержку, единые правила работы на ООПТ.

Экопросвещение и добровольческое движение

Работа с населением и туристами: обучение, информационные кампании, поддержка экоспутников и волонтеров, вовлечение местных сообществ.

Горы Казахстана — это не просто красивые ландшафты. Это национальный актив, ресурс для оздоровления нации, источник дохода и драйвер устойчивого развития. Но пока инфраструктура в этих регионах остается фрагментарной, несбалансированной и небезопасной, не только теряются экономические возможности, но и существуют риски навредить самой природе.

Создание современной, безопасной и экологичной горной инфраструктуры — не просто задача, а необходимость, если Казахстан действительно стремится стать туристическим хабом Центральной Азии.