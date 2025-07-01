Прорыв высокогорного озера в Кыргызстане: какая обстановка в горах Алматы и Алматинской области

В Кыргызстане прорвало горное озеро. Грязный поток снес мост и затопил ближайшие села. Учитывая, что Казахстан граничит с соседом по одной из частей горной системы Тянь-Шаня, Zakon.kz решил выяснить обстановку с нашей стороны хребта у специалистов.

27 июня 2025 года в Кыргызстане прорвало плотину высокогорного озера. В селе Алмалуу Ысык-Атинского района Чуйской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Поток грязи и воды начал спускаться с горных склонов, смыв мост между селами Алмалуу и Кебек-Бий. Сотрудники МЧС провели масштабную эвакуацию людей, живущих в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка.

Согласно данным министерства, в срочном порядке в верхней зоне риска сотрудники районных электрических сетей (РЭС) бросились укреплять основания электрических опор. Кроме того, на место ЧС направились более ста человек, среди которых сотрудники оперативной группы управления МЧС по Чуйской области, спасатели районного подразделения ведомства, службы гражданской обороны, МВД и спецтехника.

Сразу после происшествия было эвакуировано около 950 человек, которых временно разместили в школе, мечети, Доме культуры и интернате. Движение автотранспорта было перекрыто, так как осуществлялись работы по расчистке и восстановлению дороги.

Вместе с тем во время облета озера Такыр-Тор выяснилось, что в верхней части водоема опасность повторного прорыва все еще сохраняется. По информации министра по ЧС Бообека Ажикеева, объем озера – 500 кубометров, после прорыва уровень воды опустился всего на два метра.

"Опасность повторного прорыва остается. Вода еще есть. Подземные каналы открыты, по ним течет вода, но прорыв возможен", – доложили тогда представители МЧС Кыргызстана.

На горном участке был организован пункт круглосуточного наблюдения за состоянием озера.

В ночь на 1 июля в Ысык-Атинском районе снова резко увеличился объем воды в озере Такыр-Тор. Поток затопил дорогу между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Движение было временно перекрыто. Были эвакуированы 782 человека. Но сотрудники МЧС поспешили успокоить население, что ситуация стабильная и под контролем.

Эксперты предполагают, что разрушение естественной плотины горного озера Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана произошло из-за активного таяния снегов и ледников.

Известно, что Чуйская и Иссык-Кульская области юга Кыргызстана граничат с Алматинской областью, которая имеет довольно сложную географическую характеристику с очень разнообразным рельефом.

Редакция обратилась к специалистам "Казселезащита", чтобы выяснить, какая обстановка в горах с казахстанской стороны.

Есть ли опасность на моренных озерах Казахстана?

Заместитель руководителя Алматинского управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК Әлішер Тоқтасын разъяснил, что на сегодняшний день ситуация по селевым процессам в горных и предгорных районах юга Казахстана оценивается как стабильная и контролируемая.

Фото: МЧС РК

Проводится ежедневный мониторинг состояния прорывоопасных моренных озер с использованием автоматизированной системы мониторинга (АСМ).

"С учетом поступающих метеопрогнозов в случае ожидаемых интенсивных осадков предусмотрен переход на учащенный режим наблюдений с оперативным реагированием. С целью оценки текущего состояния 21 июня 2025 года было проведено аэровизуальное обследование селеопасных участков совместно с руководством ГУ "Казселезащита" и Департамента по ЧС Алматы. В ходе обследования установлено, что акватории большинства моренных озер свободны от льда. Озера выходят из зимнего режима и находятся на стадии сезонного заполнения, признаков обрушений ледников не выявлено. Селевая обстановка оценивается как стабильная, визуальных признаков формирования селевых потоков не зафиксировано", – успокоил специалист.

В целом активизация естественных геодинамических процессов, в том числе вероятность потенциально опасных селевых явлений, возникает с наступлением летнего периода. Это связано с повышением температурного фона в горных и предгорных районах юга Казахстана. Поэтому в жаркий сезон сотрудники Алматинского городского эксплуатационно-технического управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК систематически сообщают о текущей обстановке и принимаемых мерах реагирования.

Фото: МЧС РК

Наряду с этим в целях круглосуточного контроля обстановки специалисты регулярно наземно обследуют горную местность, проводя осмотры склонов, русел рек и фиксируя состояние ледников. Так специалисты стараются не упустить активность на возможных очагах нестабильности.

По словам экспертов, формирование селевых потоков может быть вызвано сочетанием неблагоприятных природных факторов. При этом наиболее опасные условия возникают при резком потеплении, вызывающем активное таяние ледников и снега, а также из-за интенсивных и продолжительных дождей, особенно после засушливого периода, когда почва теряет водопроницаемость.

"Дополнительную угрозу создает повышение уровня воды в моренных озерах при отсутствии стока, а также нестабильность склонов, вызванная подмывами, обвалами или техногенным вмешательством", – пояснил спикер.

Фото: МЧС РК

В Алматы и прилегающих территориях к числу селеопасных участков относятся бассейны рек Улкен и Киши Алматы, Аксай, Каргалы, где ранее фиксировались селевые явления. Кроме того, под постоянным наблюдением находятся моренные озера в верховьях горных рек.

"На этих участках выполняется комплекс профилактических мероприятий: контролируемый профилактический спуск воды, расчистка и углубление русел и укрепление склонов", – отметил замруководителя Алматинского управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Как не попасть в беду

Прежде всего, жителям горных и предгорных районов рекомендуется соблюдать повышенную осторожность в летний период, планируя турпоходы и посещение гор и рек.

О формировании селевого потока говорят такие признаки, как помутнение воды в реках, появление грязевых потоков, необычный шум, схожий с грохотом камней. Также образование трещин на склонах, выброс из них воды или грязи или, наоборот, внезапное исчезновение воды из русла. Чаще всего это обусловлено резким изменением погоды – обильными осадками или сильной жаре.

Спасатели призывают: необходимо немедленно покинуть опасную зону при обнаружении подобных признаков и сообщить о формировании возможного селевого потока в экстренные службы.

Если же вы уже находитесь в опасной местности и заметили перечисленные признаки, сотрудники ЧС просят не приближаться близко к руслу рек и ущелий, особенно в дождливую погоду и темное время суток.

"Следует заранее продумать безопасный маршрут эвакуации, определить возвышенные безопасные участки, иметь при себе средства связи и фонари", – добавил специалист.

Можно ли спастись от стихии?

Фото: Zakon.kz

Оказавшись в зоне схода селя, человеку необходимо немедленно покинуть опасную зону. При этом двигаться следует перпендикулярно потоку.

По мнению экспертов, категорически запрещается пытаться пересечь горный поток. Чаще всего это невозможно, так как он обладает высокой плотностью, мощным ударным воздействием и может нести в своей массе крупные обломки.

"Если невозможно покинуть зону, следует подняться на возвышенность, дерево, скалу или крышу строения. Наиболее опасными местами являются овраги, русла рек, мосты и подмостовые пространства – находиться в них крайне опасно". Замруководителя Алматинского управления ГУ "Казселезащита" МЧС РК Әлішер Тоқтасын

Безусловно, по возможности необходимо сохранять спокойствие и подавать сигналы о своем местоположении.

Подготовиться к стихии, конечно, попробовать можно. Но стоить знать печальную статистику – попавшему в селевой поток выбраться практически не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.

Поэтому будьте сознательны! Изучите опасные места на маршруте своего движения и избегайте походы в зону риска после обильных дождей, а также если спасатели распространили информацию об опасности нахождения в горах.