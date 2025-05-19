Акмолинец оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам

Житель Атбасара намеревался вернуть вложенные деньги в инвестиции, в итоге оказался снова обманут, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Атбасарского района обратился житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, злоумышленники предложили юридическую помощь по возврату денег, которые он несколько лет назад вложил в инвестиции.

"В 2021 году заявитель решил вложить личные денежные средства в инвестиции, однако доход так и не получил. В мае этого года на одном из сайтов он наткнулся на услуги юристов, обещающих помощь гражданам, попавшим в подобные ситуации. Поверив псевдоюристам, акмолинец оформил кредиты в восьми микрофинансовых организациях и отдал все деньги им. Ущерб составил 3 324 500 тенге". ДП Акмолинской области

Полицейские просят граждан быть бдительными при получении онлайн-консультаций и общении с различными рода "специалистами" в социальных сетях и мессенджерах. Не следует переводить деньги третьим лицам либо вовсе оформлять кредиты ради этого.

В связи с участившимися случаями мошенничества Министерство внутренних дел РК предупреждает жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане.