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Общество

Акмолинец оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам

Акмолинец оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:25 Фото: pexels
Житель Атбасара намеревался вернуть вложенные деньги в инвестиции, в итоге оказался снова обманут, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Атбасарского района обратился житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, злоумышленники предложили юридическую помощь по возврату денег, которые он несколько лет назад вложил в инвестиции.

"В 2021 году заявитель решил вложить личные денежные средства в инвестиции, однако доход так и не получил. В мае этого года на одном из сайтов он наткнулся на услуги юристов, обещающих помощь гражданам, попавшим в подобные ситуации. Поверив псевдоюристам, акмолинец оформил кредиты в восьми микрофинансовых организациях и отдал все деньги им. Ущерб составил 3 324 500 тенге". ДП Акмолинской области

Полицейские просят граждан быть бдительными при получении онлайн-консультаций и общении с различными рода "специалистами" в социальных сетях и мессенджерах. Не следует переводить деньги третьим лицам либо вовсе оформлять кредиты ради этого.

В связи с участившимися случаями мошенничества Министерство внутренних дел РК предупреждает жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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