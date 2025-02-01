Два кредита оформил акмолинец и отдал деньги мошенникам

Мошенники заманили жителя Акмолинской области в финансовую ловушку, обещая ему обогатиться на инвестициях, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 31 января в полиции Бурабайского района зарегистрирован очередной факт мошенничества через инвестиции. В этот раз потерпевшим оказался местный житель, который всего за четыре дня отдал мошенникам четыре млн тенге. По его словам, незнакомцы с 25 по 29 января всячески уговаривали его, обещая дивиденды от вложенных инвестиций.

"Акмолинец настолько доверился злоумышленникам, что даже оформил два денежных кредита по два млн тенге и все деньги отдал мошенникам. Ранее аналогичная история произошла и в Аршалынском районе: пенсионерка так же доверилась аферистам, обещавшим ей прибыль от инвестиций на бирже, что отдала мошенникам более 400 тыс. тенге", – рассказали в департаменте.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не участвовать в сомнительных финансовых операциях. Ни в коем случае не следует переводить денежные средства на счета третьих лиц, тем более оформлять денежные кредиты по просьбе неизвестных.

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