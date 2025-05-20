МВД предлагает внести детские лагеря в список уязвимых объектов

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 20 мая 2025 года рассказал, как обеспечить безопасный отдых в детских лагерях в предстоящий летний период, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр внутренних дел отметил, что на сегодняшний день детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов, подлежащих обязательной охране.

"Соответственно, нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни. В свою очередь МВД готово обеспечить проверку персонала лагерей, закрепление участковых инспекторов и сопровождение организованных перевозок детей", – дополнил Саденов.

Также министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что по стране 3,2 млн детей проведут летние каникулы в более 10 тыс. детских оздоровительных центрах.

Ранее в Минпросвещения назвали даты вручения аттестатов в школах Казахстана.

