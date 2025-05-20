#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Общество

МВД предлагает внести детские лагеря в список уязвимых объектов

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 20 мая 2025 года рассказал, как обеспечить безопасный отдых в детских лагерях в предстоящий летний период, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр внутренних дел отметил, что на сегодняшний день детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов, подлежащих обязательной охране. 

"Соответственно, нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни. В свою очередь МВД готово обеспечить проверку персонала лагерей, закрепление участковых инспекторов и сопровождение организованных перевозок детей", – дополнил Саденов. 

Также министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что по стране 3,2 млн детей проведут летние каникулы в более 10 тыс. детских оздоровительных центрах.

Ранее в Минпросвещения назвали даты вручения аттестатов в школах Казахстана. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: