МВД предлагает внести детские лагеря в список уязвимых объектов
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 20 мая 2025 года рассказал, как обеспечить безопасный отдых в детских лагерях в предстоящий летний период, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр внутренних дел отметил, что на сегодняшний день детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов, подлежащих обязательной охране.
"Соответственно, нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни. В свою очередь МВД готово обеспечить проверку персонала лагерей, закрепление участковых инспекторов и сопровождение организованных перевозок детей", – дополнил Саденов.
Также министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что по стране 3,2 млн детей проведут летние каникулы в более 10 тыс. детских оздоровительных центрах.
Ранее в Минпросвещения назвали даты вручения аттестатов в школах Казахстана.
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