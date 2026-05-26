Общество

Полиция проверит персонал детских летних лагерей на предмет судимости

Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 26 мая 2026 года на заседании правительства рассказал об организации детского летнего отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране введены новые требования. В частности, детские лагеря отнесены к объектам дополнительного образования.

"Акиматам необходимо в кратчайшие сроки включить их в территориальные перечни в соответствии с правилами отнесения к объектам, уязвимым в террористическом отношении", – сказал Саденов.

В свою очередь, отметил он, МВД обеспечит проверку персонала лагерей: на судимость, розыск, по криминальным учетам. Также полицией будут проверены закрепление сотрудников и сопровождение организованных перевозок детей.

Ранее в МВД сделали жесткое заявление о безопасности детей летом.

Азамат Сыздыкбаев
