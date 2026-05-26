Полиция проверит персонал детских летних лагерей на предмет судимости

Министр внутренних дел Ержан Саденов 26 мая 2026 года на заседании правительства рассказал об организации детского летнего отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране введены новые требования. В частности, детские лагеря отнесены к объектам дополнительного образования.

"Акиматам необходимо в кратчайшие сроки включить их в территориальные перечни в соответствии с правилами отнесения к объектам, уязвимым в террористическом отношении", – сказал Саденов.

В свою очередь, отметил он, МВД обеспечит проверку персонала лагерей: на судимость, розыск, по криминальным учетам. Также полицией будут проверены закрепление сотрудников и сопровождение организованных перевозок детей.

