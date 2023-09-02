Ержан Саденов возглавил МВД

2 сентября 2023 года Ержан Саденов назначен министром внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован на Акорде.

"Назначить Саденова Ержана Сапарбековича министром внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в с. Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, в 1998 году Карагандинскую высшую школу КНБ РК.

Карьера

В 1993-1994 гг. оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области;

в 1994-1995 гг. старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО;

в 1995-1996 гг. начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО;

в 1996 году назначился начальником отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО;

в 1996-1997 гг. заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО;

в 1997-1998 гг. начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО;

26.02.1998 - 19.05.1998 гг. начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО;

19.05.1998 - 01.07.1998 гг. находился в распоряжении УВД ВКО;

01.07.1998 - 17.02.2000 гг. начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО;

17.02.2000 - 13.02.2004 гг. начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО;

13.02.2004 - 27.09.2006 гг. начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО;

27.09.2006 - 02.06.2008 гг. начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО;

02.06.2008 - 05.05.2009 гг. начальник ОВД г.Риддер ДВД ВКО;

05.05.2009 - 22.08.2009 гг. начальник УВД г.Усть-Каменогорска ДВД ВКО;

22.08.2009 - 22.01.2013 гг. первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области;

22.01.2013 - 10.03.2015 гг. начальник Департамента МВД Республики Казахстан;

10.03.2015 - 18.03.2015 гг. исполняющий обязанности начальника Департамента внутренних дел на транспорте;

18.03.2015 - по 03.06.2016 гг. начальник Департамента внутренних дел на транспорте;

03.06.2016 г. – апрель 2019 г. начальник Департамента полиции Акмолинской области;

24.04.2019 г. – 26.01.2022 г. начальник Департамента полиции Астаны;

с 26.01.2022 г. – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Еще одним указом президента Казахстана Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел.