Смартфон превратится в тыкву: что нужно знать о блокировке незарегистрированных устройств в Казахстане

25 мая 2025 года мобильные операторы перестанут обслуживать телефоны, которые не были легализованы в нашей стране. Заручившись поддержкой специалиста по информационной безопасности TSARKA Диаса Абдигазизова, Zakon.kz отвечает на самые популярные вопросы о регистрации и блокировке.

Для чего была создана система регистрации

В Казахстане на сегодняшний день насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующимися IMEI-кодами. Существует проблема контрабандного ввоза смартфонов. Регистрация нужна в первую очередь для борьбы с "теневым" и "черным" рынком, обеспечения прозрачности.

Насколько такой подход эффективен

Спрос рождает предложение, напоминает специалист по информационной безопасности Центра анализа и расследования кибератак (TSARKA) Диас Абдигазизов. По его мнению, если люди начнут покупать только "белые" телефоны, "теневой" рынок потерпит крах. Тем не менее всерьез рассуждать об эффективности пока рановато.

Повлияет ли это на ситуацию с кражей мобильных

Для верификации используются не только IMEI и SIM-карта, но и ИИН владельца. В случае кражи, утери техники мобильные операторы могут отследить ее геоданные. Вдобавок это помогает в поисках пропавших людей.

Насколько безопасна предложенная казахстанскими маркетплейсами инициатива по указанию IMEI-кодов прямо на сайте в описании товара

"Однозначно не рекомендую указывать IMEI-код в описании товара. Наверное, это сделано для того, чтобы перед покупкой человек мог проверить статус телефона, но лучше бы проверять его при получении товара и разрешить возврат в течение 14 дней. Имея в доступе IMEI-код, мошенники могут создать клон устройства. Почему мы наблюдаем 3,7 млн устройств с дублирующимися кодами? Потому что берут реальный IMEI-код, который зарегистрирован в базе производителя оригинального устройства, и делают копию", – предупреждает эксперт.

Как узнать IMEI-код устройства и проверить, зарегистрировано ли оно

IMEI смотрите в настройках самого смартфона, а именно "Об этом устройстве" или "Сведения о телефоне" в зависимости от операционной системы.

Фото: скриншот

Насчет проверки. Для нее создан специальный сайт, где можно ввести свой IMEI и убедиться в его наличии в базе.

Можно ли будет восстановить устройство после блокировки в случае, если оно оказалось незарегистрированным

Во-первых, гаджеты, приобретенные до принятия соответствующих правил – 24 марта 2025 года – не подпадают под их действие.

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Во-вторых, на вышеуказанном сайте можно заполнить форму, приложив фото коробки и скриншоты, чеки, доказывающие, что телефон был приобретен официально, и легализовать его.

Что будет со смартфонами, купленными за рубежом

Проблем не предвидится, уверяет Диас Абдигазизов. Просто в упомянутой форме, помимо прочего, придется указать дату пересечения границы.

Как быть с покупкой гаджетов с иностранных маркетплейсов

После приезда обновки в Казахстан ее необходимо зарегистрировать, точно так же доказав факт официального приобретения.

Скажется ли происходящее на стоимости смартфонов в Казахстане

Как предположил собеседник, после запуска системы смартфоны новых линеек будут стоить на маркетплейсах столько же, сколько в местных магазинах техники. Но это опять же покажет время.

Максимальное число устройств, которые могут быть зарегистрированы на один ИИН

По закону лимитов нет.

"Однако сейчас ИИН стал общедоступным. В интернете можно найти ИИН любого человека, благодаря чему волне реально зарегистрировать на него "левое" устройство", – уверен специалист по информационной безопасности TSARKA.

Вместе с тем мобильные операторы предоставляют возможность проверить, сколько устройств зарегистрировано на ваш ИИН, в своих приложениях. Там же вы можете "отвязать" от себя подозрительные девайсы.