#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.25
537.16
5.96
Общество

Обязательная регистрация смартфонов в Казахстане: подорожают ли гаджеты

МЦРИАП, Казахстан, сотовые телефоны , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:20 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжас Кабенов на брифинге в ведомстве 28 марта 2025 года рассказал, подорожают ли сотовые телефоны после введения процедуры обязательной верификации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что процедура верификации на цену телефона никак не должна повлиять.

"Все те телефоны, которые продаются у официальных представителей, в магазинах, которые завозили их, проходя все процедуры, – они все таможенные налоговые отчисления провели, и у них телефоны стоят согласно рыночным ценам. Если мы говорим про "серые" телефоны, которые ввезены незаконно на территорию Казахстана, то, скорее всего, на них, возможно, будет повышение цен. Если при приобретении вы проверите, и его не будет в "белом" списке верифицированных абонентских устройств, то оно просто не будет работать на территории", – сказал Олжас Кабенов.

Ранее сообщилось, что с 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Осадки, пыльная буря и туман накроют некоторые части Казахстана 29 марта
Общество
17:28, Сегодня
Осадки, пыльная буря и туман накроют некоторые части Казахстана 29 марта
Генерал Кабденов подвел итоги отчетной встречи с населением Туркестанской области
Общество
17:07, Сегодня
Генерал Кабденов подвел итоги отчетной встречи с населением Туркестанской области
К казахстанцам по поводу пенсионных накоплений обратился ЕНПФ
Общество
17:04, Сегодня
К казахстанцам по поводу пенсионных накоплений обратился ЕНПФ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: