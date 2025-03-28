Обязательная регистрация смартфонов в Казахстане: подорожают ли гаджеты

Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжас Кабенов на брифинге в ведомстве 28 марта 2025 года рассказал, подорожают ли сотовые телефоны после введения процедуры обязательной верификации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что процедура верификации на цену телефона никак не должна повлиять.

"Все те телефоны, которые продаются у официальных представителей, в магазинах, которые завозили их, проходя все процедуры, – они все таможенные налоговые отчисления провели, и у них телефоны стоят согласно рыночным ценам. Если мы говорим про "серые" телефоны, которые ввезены незаконно на территорию Казахстана, то, скорее всего, на них, возможно, будет повышение цен. Если при приобретении вы проверите, и его не будет в "белом" списке верифицированных абонентских устройств, то оно просто не будет работать на территории", – сказал Олжас Кабенов.

Ранее сообщилось, что с 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.