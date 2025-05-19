Дату последнего звонка для выпускников 11-х классов назвали власти Астаны

Руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге 19 мая 2025 года рассказал, когда для учеников 11-х классов прозвенит последний звонок, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что всего в столичных школах обучается 288 531 ученик.

"Школу в этом году заканчивают 14 274 учащихся, еще 24 479 – учащиеся 9-х классов. На знак отличия "Алтын белгі" претендуют 444 выпускника, еще 1087 – на получение аттестата с отличием. Учебный год завершится 23 мая 2025 года. Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников 11-х классов, состоится 24 мая в 10:00. Это единая дата и время для всех школ города. Торжественные церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании пройдут в школах с 18 по 20 июня", – сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, итоговые экзамены для учащихся 9-х классов пройдут с 29 мая по 10 июня, а государственные экзамены для учащихся 11-х (12-х) классов – с 30 мая по 16 июня.

Все экзамены начинаются в 09:00. Экзаменационные материалы выдаются в день проведения экзаменов в 07:00. Основное внимание уделяется обеспечению прозрачности и справедливости процедуры экзаменов.

"Настоятельно призываем избегать лишних расходов. В целях создания равных и безопасных условий для всех выпускников не рекомендуется проведение пышных вечеринок, автопрогулок и сборов денежных средств. Издан соответствующий приказ, строго запрещающий возложение каких-либо финансовых обязательств на родителей и учащихся", – резюмировал Касымхан Сенгазыев.

2 мая 2025 года сообщалось, что в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье. В этой связи торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая – по решению администрации школ.