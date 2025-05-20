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Общество

Глава Минпросвета ответил, сдавал ли деньги на выпускные детей

Гани Бейсембаев , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:26 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 20 мая 2025 года ответил, как он относится к сбору денег на различные торжества для детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, сдавал ли лично Бейсембаев деньги на утренники и праздничные мероприятия в детском саду или школе своего ребенка и как он в целом относится к такой практике.

"Если сказать об опыте многолетней давности, когда я был молодым папой, тогда я бы ответил по-другому. Сейчас уже прошло время. Для выпускных нанимают кортежи, (которые. – Прим. ред.) нарушают ПДД, дети нередко попадают в трагические ситуации, поэтому, исходя из такого опыта, и было принято решение о полном запрете таких сверхмероприятий, которые угрожают жизни и безопасности детей. В первую очередь должна быть безопасность", – озвучил спикер.

Также он отметил, что чрезмерное празднование тоев осуждается.

"Я вижу, что народ тоже часто осуждает эти чрезмерные празднования. Но при этом, осуждая, мы с удовольствием соглашаемся внедрить эти же качества в младенческом возрасте. Нужны ли эти мероприятия? Скорее всего, это нужно не детям, а самим взрослым. Поэтому здесь надо максимально воздержаться от расточительства. Можно же спокойно, скромно провести праздник. Тогда никто не будет обижен: ни родители, ни дети", – продолжил министр.

По его мнению, так и дети не будут чувствовать себя ущемленными, если, например, их родители не могут оплатить какое-то мероприятие.

"При организации праздников важно учитывать и эту сторону. Поэтому большая ответственность лежит не только на образовательных учреждениях, но и на родителях. В таких случаях лучше все же воздержаться от сбора денег", – дополнил он.

На прямой вопрос, воздерживается ли семья министра от практики сбора средств, он ответил: "Конечно".

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему нет необходимости проводить последний звонок для заканчивающих девятый класс школьников.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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