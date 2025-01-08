#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Общество

Вспышка метапневмовируса: введут ли ограничения в школах Казахстана

Масочный режим, маска, вирус, люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 14:31 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 8 января 2025 года ответил, планируется ли принимать какие-то ограничения в школах Казахстана из-за метапневмовируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к различным вызовам – это опыт, накопленный во время пандемии 2020 года.

"Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации. Но на сегодняшний день, я думаю, нужно ждать решение Министерства здравоохранения. Мы к различным вызовам готовы", – сказал Гани Бейсембаев.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова озвучила, что на днях Минздрав Казахстана обратился в ВОЗ.

"Вышел ответ, не только для нас, но и для других стран. В ВОЗ сказали, что не надо паниковать, этот вирус уже десятилетиями есть в странах и есть лечение – нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. В целом, это обычное явление, это период, который мы вместе должны пережить", – дополнила она.

В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали беспокойство и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 14:31
Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе в Китае
, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 14:31

6 января корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов, может ли метапневмовирус стать "вторым ковидом". Подробнее об этом здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Иностранных студентов депортируют за драку на "Кок-Тобе"
Общество
15:18, Сегодня
Иностранных студентов депортируют за драку на "Кок-Тобе"
Зарплаты нефтяников и шахтеров в Казахстане прокомментировала Тамара Дуйсенова
Общество
15:08, Сегодня
Зарплаты нефтяников и шахтеров в Казахстане прокомментировала Тамара Дуйсенова
21-градусный мороз и тепло до +7°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Общество
15:02, Сегодня
21-градусный мороз и тепло до +7°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: