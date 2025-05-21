#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Общество

Казахстанка погибла в аэропорту Египта: какую помощь оказали ее семье

Аэропорт Шарм-эль-Шейх, Египет, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:31 Фото: flickr/arch2452
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года высказался о происшествии в аэропорту Египта, где из-за рухнувшего рекламного щита погибла казахстанка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались реакцией египетской стороны на происшествие.

"Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур, насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже. Плюс еще страховая компания подключилась, наша казахстанская (компания. – Прим. ред.), которая покрывала страховкой данное путешествие", – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, две другие казахстанки, получившие легкие травмы, уже вернулись домой.

"Министр по гражданской авиации Египта держит это на контроле, комиссию специальную сразу в тот же день отправил, ну и, конечно, наше консульство помогает и держит вопрос на контроле", – заверил он.

18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстанка погибла в Египте: возбудят ли уголовное дело, рассказали в МИД
Общество
11:54, Сегодня
Казахстанка погибла в Египте: возбудят ли уголовное дело, рассказали в МИД
Достойный гражданин: BI Group вместе со всей страной выбирает героев и вручает им ключи от новых квартир
Общество
11:50, Сегодня
Достойный гражданин: BI Group вместе со всей страной выбирает героев и вручает им ключи от новых квартир
Видео с очной ставки поставило под сомнение показания Абзала Шынасыла по делу Шерзата Полата
Общество
11:49, Сегодня
Видео с очной ставки поставило под сомнение показания Абзала Шынасыла по делу Шерзата Полата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: