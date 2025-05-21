Казахстанка погибла в аэропорту Египта: какую помощь оказали ее семье

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года высказался о происшествии в аэропорту Египта, где из-за рухнувшего рекламного щита погибла казахстанка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались реакцией египетской стороны на происшествие.

"Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур, насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже. Плюс еще страховая компания подключилась, наша казахстанская (компания. – Прим. ред.), которая покрывала страховкой данное путешествие", – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, две другие казахстанки, получившие легкие травмы, уже вернулись домой.

"Министр по гражданской авиации Египта держит это на контроле, комиссию специальную сразу в тот же день отправил, ну и, конечно, наше консульство помогает и держит вопрос на контроле", – заверил он.

18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы.