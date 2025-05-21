#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Общество

Казахстанка погибла в Египте: возбудят ли уголовное дело, рассказали в МИД

Казахстан, Египет, МИД РК , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:54 Фото: pixabay
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года рассказал, почему все еще не возбуждено уголовное дело по факту смерти казахстанки в аэропорту Египта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они также поинтересовались, каким будет участие казахстанской стороны. 

"Комиссия работает, она создана Министерством гражданской авиации Египта, сейчас расследование идет, насчет уголовного дела не могу сказать, потому что обычно процедурно проходит предварительное расследование, думаю, казахстанская сторона будет участвовать. Если будет более детальное расследование, в любом случае, мы держим этот вопрос на контроле", – сообщил в ответ Алибек Куантыров. 

18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Достойный гражданин: BI Group вместе со всей страной выбирает героев и вручает им ключи от новых квартир
Общество
11:50, Сегодня
Достойный гражданин: BI Group вместе со всей страной выбирает героев и вручает им ключи от новых квартир
Видео с очной ставки поставило под сомнение показания Абзала Шынасыла по делу Шерзата Полата
Общество
11:49, Сегодня
Видео с очной ставки поставило под сомнение показания Абзала Шынасыла по делу Шерзата Полата
Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая
Общество
11:46, Сегодня
Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: