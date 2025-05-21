Казахстанка погибла в Египте: возбудят ли уголовное дело, рассказали в МИД

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Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года рассказал, почему все еще не возбуждено уголовное дело по факту смерти казахстанки в аэропорту Египта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они также поинтересовались, каким будет участие казахстанской стороны. "Комиссия работает, она создана Министерством гражданской авиации Египта, сейчас расследование идет, насчет уголовного дела не могу сказать, потому что обычно процедурно проходит предварительное расследование, думаю, казахстанская сторона будет участвовать. Если будет более детальное расследование, в любом случае, мы держим этот вопрос на контроле", – сообщил в ответ Алибек Куантыров. 18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы.

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