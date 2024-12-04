МИД дал несколько советов находящимся в Южной Корее казахстанцам

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 4 декабря прокомментировал вопрос о том, как быть казахстанцам, находящимся в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, советует ли МИД казахстанцам покинуть Южную Корею.

"Таких советов наше посольство в Южной Корее не давало. Процесс регулируется самостоятельно гражданами Казахстана. Каждый гражданин принимает решение самостоятельно, покинуть или не покинуть ту или иную страну. Здесь как бы брать всю группу наших граждан, которые находятся в Южной Корее, и говорить о том, что всем мы рекомендуем покинуть ее территорию, такого, конечно, не будет", – сказал в ответ Алибек Бакаев.

При этом, по его словам, надо учитывать тот факт, что они находятся в эпицентре событий.

"Беспокоиться, безусловно, надо нашим гражданам, потому что они находятся в эпицентре этих событий. Но самое главное, о чем мы говорим нашим гражданам, то, что мы должны соблюдать законодательство страны-пребывания, не должны принимать участия в этих митингах, не быть участниками каких-либо провокационных акций. Соблюдать миграционное законодательство, законно находиться, в первую очередь, на территории этой страны, и во-вторых, следовать букве закона этой страны", – посоветовал Бакаев.

Ранее Алибек Бакаев сообщил, что в Южной Корее в настоящее время находятся более 30 тысяч граждан Казахстана, прибывших в эту страну с разными целями.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.

По последним данным, Юн Сок Ёль согласился отозвать военное положение.