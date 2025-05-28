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Общество

Физлица и налоги – 2025: крипта, ценные бумаги и всеобщее декларирование

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, где мы расскажем о ключевых изменениях в налогообложении физических лиц в 2025 году.

Вы узнаете:

  • О чем идет речь в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс и почему гражданам надо обратить на него внимание?
  • Криптовалюты: налоговый прорыв или капкан?
  • Как считать доход от крипты. Кто и как считает стоимость криптовалюты.
  • Ценные бумаги: доход от прироста стоимости.
  • Кто попадает в четвертый этап Всеобщего декларирования и что надо декларировать.
  • Банковская тайна уходит: банки раскрывают номера счетов, остатки, движение средств при крупных покупках.
  • Биометрия в налоговом администрировании.
  • Что меняется в налоговом режиме физлиц.

Ведущие: Айдар Масатбаев, дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов", член ОО "Палата налоговых консультантов", управляющий партнер "Salyktez" и Даурен Карашев, юрист, Compliance Officer в сфере цифровых активов, эксперт по крипто криминалистике, один из разработчиков закона "О цифровых активах".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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