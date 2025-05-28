Физлица и налоги – 2025: крипта, ценные бумаги и всеобщее декларирование

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, где мы расскажем о ключевых изменениях в налогообложении физических лиц в 2025 году.

Вы узнаете: О чем идет речь в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс и почему гражданам надо обратить на него внимание?

Криптовалюты: налоговый прорыв или капкан?

Как считать доход от крипты. Кто и как считает стоимость криптовалюты.

Ценные бумаги: доход от прироста стоимости.

Кто попадает в четвертый этап Всеобщего декларирования и что надо декларировать.

Банковская тайна уходит: банки раскрывают номера счетов, остатки, движение средств при крупных покупках.

Биометрия в налоговом администрировании.

Что меняется в налоговом режиме физлиц. Ведущие: Айдар Масатбаев, дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов", член ОО "Палата налоговых консультантов", управляющий партнер "Salyktez" и Даурен Карашев, юрист, Compliance Officer в сфере цифровых активов, эксперт по крипто криминалистике, один из разработчиков закона "О цифровых активах".

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