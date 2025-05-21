Не элитные, а для всех: почему "Келешек мектептері" Токаева станут новым стандартом образования

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал о ходе реализации национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день успешно завершено строительство уже 105 объектов, еще 112 школ будут сданы до конца 2025 года.

Модель "Комфортных школ", предложенная главой государства, представляет собой стратегическую инициативу по системному повышению уровня среднего образования в стране через создание единого образовательного пространства с современными стандартами обучения. Проект направлен на ликвидацию разрыва между городскими и сельскими школами.

"Важно подчеркнуть, что реализация проекта ориентирована не на создание элитных учебных заведений, а на массовое внедрение высоких стандартов качества образования, что позволит каждому ребенку получить возможности для полноценного развития и раскрытия своего потенциала", – сказал министр.

По словам Гани Бейсембаева, главное преимущество "комфортных школ" – создание удобной и эргономичной среды, которая полностью ориентирована на потребности учеников. Особое внимание уделено безопасности через современные системы видеонаблюдения и контроль доступа. Кроме того, отдельные блоки для учеников младших и старших классов обеспечивают защищенную и комфортную среду обучения.

"Впервые в Казахстане школы проектируются с учетом потребностей всех категорий обучающихся, что делает образовательный процесс по-настоящему доступным. Это значит, что предусмотрена безбарьерная среда – пандусы, лифты, специальные санитарные помещения, чтобы дети с особыми потребностями могли свободно передвигаться. В школах оборудуются ресурсные кабинеты и специализированные классы поддержки. Например, для детей с расстройствами аутистического спектра появились отдельные кабинеты в 121 школе", – уточнил Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов.

Также министр отметил, что теперь стратегический проект будет называться "Келешек мектептері".