Казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 21 мая 2025 года, рассказали, как защитить свои данные, проверить и отозвать электронно-цифровую подпись, а также напомнили о штрафах за передачу и использование чужой ЭЦП, сообщает Zakon.kz.

Электронно-цифровая подпись – это цифровой аналог вашей подписи, который используется для подтверждения личности и заверения документов в электронном формате.

Электронный документ, подписанный средствами ЭЦП, имеет юридическую силу при выполнении условий п. 1 ст. 10 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". ЭЦП выдается лицу, достигшему 16-летнего возраста, в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.

Срок действия ЭЦП:

1 год – на компьютере;

3 года – на защищенные носители (Kaztoken, Etoken5110, Akey).

До истечения этого срока ЭЦП ключ можно перевыпустить. Передавая третьим лицам свои ключи ЭЦП, пользователь фактически предоставляет им возможность юридической подписи, и именно владелец ЭЦП будет нести ответственность за возможные последствия. Не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам!

Как защитить свои данные?

Не сообщайте код из SMS от 1414 третьим лицам.

Храните ключи ЭЦП в надежном и защищенном месте.

Используйте сложные и уникальные пароли.

Отзывайте старые и неиспользуемые ключи ЭЦП.

Не обращайтесь за платной помощью (помогаек) при получении ЭЦП и других госуслуг.

Как проверить действующие ключи ЭЦП?

В случае если у вас несколько действующих ЭЦП-ключей, то вы можете удостовериться в их целостности и исключить доступ третьих лиц к ним.

Чтобы проверить наличие активных ЭЦП-ключей:

Перейдите на сайт pki.gov.kz. На главной странице перейдите в раздел "Сервисы" – "Проверка наличия регистрационных свидетельств НУЦ РК". Введите ИИН и ознакомьтесь с информацией.

Как отозвать ключи ЭЦП?

Если вы обнаружили утрату ключа ЭЦП, для прекращения его действия мы рекомендуем немедленно его отозвать.

Для этого:

Авторизуйтесь на сайте nca.pki.gov.kz. В разделе "Мои ключи ЭЦП" выберите "Отзыв ключей ЭЦП". На открывшейся странице отобразится список действующих сертификатов. Выберите нужный сертификат и нажмите "Редактировать". В разделе "Отзыв сертификата" укажите причину отзыва, подтвердите согласие на отзыв регистрационного свидетельства. Нажмите "Отозвать" и подпишите заявку действующей ЭЦП.

ЭЦП-ключи, выданные в мобильном приложении eGov Mobile, также могут быть отозваны в этом разделе. Ключи, выданные в мобильном приложении, отображаются под названием "mgov".

В АО напомнили, что за передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон – как передающей, так и принимающей.

Фото: Instagram/egov.kz

Ранее в АО "НИТ" заявили, что цифровые паспорта домашних животных теперь доступны в eGov Mobile.