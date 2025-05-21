#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
511.59
575.28
6.33
Общество

Казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу

Казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 18:08 Фото: Instagram/egov.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 21 мая 2025 года, рассказали, как защитить свои данные, проверить и отозвать электронно-цифровую подпись, а также напомнили о штрафах за передачу и использование чужой ЭЦП, сообщает Zakon.kz.

Электронно-цифровая подпись – это цифровой аналог вашей подписи, который используется для подтверждения личности и заверения документов в электронном формате.

Электронный документ, подписанный средствами ЭЦП, имеет юридическую силу при выполнении условий п. 1 ст. 10 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". ЭЦП выдается лицу, достигшему 16-летнего возраста, в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.

Срок действия ЭЦП:

  • 1 год – на компьютере;
  • 3 года – на защищенные носители (Kaztoken, Etoken5110, Akey).

До истечения этого срока ЭЦП ключ можно перевыпустить. Передавая третьим лицам свои ключи ЭЦП, пользователь фактически предоставляет им возможность юридической подписи, и именно владелец ЭЦП будет нести ответственность за возможные последствия. Не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам!

Как защитить свои данные?

  • Не сообщайте код из SMS от 1414 третьим лицам.
  • Храните ключи ЭЦП в надежном и защищенном месте.
  • Используйте сложные и уникальные пароли.
  • Отзывайте старые и неиспользуемые ключи ЭЦП.
  • Не обращайтесь за платной помощью (помогаек) при получении ЭЦП и других госуслуг.

Как проверить действующие ключи ЭЦП?

В случае если у вас несколько действующих ЭЦП-ключей, то вы можете удостовериться в их целостности и исключить доступ третьих лиц к ним.

Чтобы проверить наличие активных ЭЦП-ключей:

  1. Перейдите на сайт pki.gov.kz.
  2. На главной странице перейдите в раздел "Сервисы" – "Проверка наличия регистрационных свидетельств НУЦ РК".
  3. Введите ИИН и ознакомьтесь с информацией.

Как отозвать ключи ЭЦП?

Если вы обнаружили утрату ключа ЭЦП, для прекращения его действия мы рекомендуем немедленно его отозвать.

Для этого:

  1. Авторизуйтесь на сайте nca.pki.gov.kz.
  2. В разделе "Мои ключи ЭЦП" выберите "Отзыв ключей ЭЦП".
  3. На открывшейся странице отобразится список действующих сертификатов.
  4. Выберите нужный сертификат и нажмите "Редактировать".
  5. В разделе "Отзыв сертификата" укажите причину отзыва, подтвердите согласие на отзыв регистрационного свидетельства.
  6. Нажмите "Отозвать" и подпишите заявку действующей ЭЦП.

ЭЦП-ключи, выданные в мобильном приложении eGov Mobile, также могут быть отозваны в этом разделе. Ключи, выданные в мобильном приложении, отображаются под названием "mgov".

В АО напомнили, что за передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон – как передающей, так и принимающей.

Фото: Instagram/egov.kz

Ранее в АО "НИТ" заявили, что цифровые паспорта домашних животных теперь доступны в eGov Mobile.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая
Общество
18:45, Сегодня
Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая
Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат
Общество
18:28, Сегодня
Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат
Повысить проходной балл и ввести дополнительные испытания на педагогические специальности предлагает депутат
Общество
17:37, Сегодня
Повысить проходной балл и ввести дополнительные испытания на педагогические специальности предлагает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: