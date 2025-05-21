Казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу
Электронно-цифровая подпись – это цифровой аналог вашей подписи, который используется для подтверждения личности и заверения документов в электронном формате.
Электронный документ, подписанный средствами ЭЦП, имеет юридическую силу при выполнении условий п. 1 ст. 10 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". ЭЦП выдается лицу, достигшему 16-летнего возраста, в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.
Срок действия ЭЦП:
- 1 год – на компьютере;
- 3 года – на защищенные носители (Kaztoken, Etoken5110, Akey).
До истечения этого срока ЭЦП ключ можно перевыпустить. Передавая третьим лицам свои ключи ЭЦП, пользователь фактически предоставляет им возможность юридической подписи, и именно владелец ЭЦП будет нести ответственность за возможные последствия. Не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам!
Как защитить свои данные?
- Не сообщайте код из SMS от 1414 третьим лицам.
- Храните ключи ЭЦП в надежном и защищенном месте.
- Используйте сложные и уникальные пароли.
- Отзывайте старые и неиспользуемые ключи ЭЦП.
- Не обращайтесь за платной помощью (помогаек) при получении ЭЦП и других госуслуг.
Как проверить действующие ключи ЭЦП?
В случае если у вас несколько действующих ЭЦП-ключей, то вы можете удостовериться в их целостности и исключить доступ третьих лиц к ним.
Чтобы проверить наличие активных ЭЦП-ключей:
- Перейдите на сайт pki.gov.kz.
- На главной странице перейдите в раздел "Сервисы" – "Проверка наличия регистрационных свидетельств НУЦ РК".
- Введите ИИН и ознакомьтесь с информацией.
Как отозвать ключи ЭЦП?
Если вы обнаружили утрату ключа ЭЦП, для прекращения его действия мы рекомендуем немедленно его отозвать.
Для этого:
- Авторизуйтесь на сайте nca.pki.gov.kz.
- В разделе "Мои ключи ЭЦП" выберите "Отзыв ключей ЭЦП".
- На открывшейся странице отобразится список действующих сертификатов.
- Выберите нужный сертификат и нажмите "Редактировать".
- В разделе "Отзыв сертификата" укажите причину отзыва, подтвердите согласие на отзыв регистрационного свидетельства.
- Нажмите "Отозвать" и подпишите заявку действующей ЭЦП.
ЭЦП-ключи, выданные в мобильном приложении eGov Mobile, также могут быть отозваны в этом разделе. Ключи, выданные в мобильном приложении, отображаются под названием "mgov".
В АО напомнили, что за передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон – как передающей, так и принимающей.
Фото: Instagram/egov.kz
Ранее в АО "НИТ" заявили, что цифровые паспорта домашних животных теперь доступны в eGov Mobile.