Казахстанцам напомнили о строгих правилах и рисках при использовании ЭЦП
Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 21 октября 2026 года напомнили важные правила использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.
Прежде всего, специалисты подчеркнули, что ЭЦП – цифровой аналог подписи, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате. Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн.
Однако важно помнить о безопасности:
- Не передавайте ЭЦП ключи третьим лицам.
- Храните их в защищенном месте.
- Используйте сложные и уникальные пароли.
- Регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"За передачу и использование ЭЦП другим лицом предусмотрено административное наказание для обеих сторон, как передающей, так и принимающей".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)
Ранее стало известно, что в Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости. Подробности можно узнать по этой ссылке.
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