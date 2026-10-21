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Казахстанцам напомнили о строгих правилах и рисках при использовании ЭЦП

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 12:55 Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 21 октября 2026 года напомнили важные правила использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, специалисты подчеркнули, что ЭЦП – цифровой аналог подписи, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате. Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн.

Однако важно помнить о безопасности:

  • Не передавайте ЭЦП ключи третьим лицам.
  • Храните их в защищенном месте.
  • Используйте сложные и уникальные пароли.
  • Регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"За передачу и использование ЭЦП другим лицом предусмотрено административное наказание для обеих сторон, как передающей, так и принимающей".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)

Ранее стало известно, что в Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости. Подробности можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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