Казахстанцам напомнили о строгих правилах и рисках при использовании ЭЦП

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 21 октября 2026 года напомнили важные правила использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, специалисты подчеркнули, что ЭЦП – цифровой аналог подписи, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате. Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн.

Однако важно помнить о безопасности:

Не передавайте ЭЦП ключи третьим лицам.

Храните их в защищенном месте.

Используйте сложные и уникальные пароли.

Регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.

"За передачу и использование ЭЦП другим лицом предусмотрено административное наказание для обеих сторон, как передающей, так и принимающей". АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)

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