К декретницам Казахстана ужесточили требования по выплатам

К женщинам в отпуске по уходу за ребенком, совмещающим декрет с работой, ужесточили требования по выплатам, сообщает Zakon.kz.

Получающие декретные выплаты не имеют на них права, если отпуск по уходу за ребенком совмещают с работой. Госорганы решили строго контролировать этот процесс и если кто-то нарушает эту норму, его обяжут вернуть полученные от государства деньги, передает "Седьмой канал".

В госфондесоцстрахования объяснили, что пособие можно получать только при наступлении социального риска, то есть утраты дохода. Это норма закреплена в Социальном кодексе, который вступил в силу еще в 2023 году. При этом прекращаются выплаты только на основании письменного заявления.

"Получатель социальной выплаты по уходу за ребенком в случае выхода на работу должен информировать фонд путем подачи заявления о том, что он вышел на работу и возобновил свою трудовую деятельность. В случае поступления заявления от получателя выплата прекращается со следующего месяца после поступления заявления", – объяснила директор департамента АО "Госфонд соцстрахования" Дина Баегизова.

Если в госфондесоцстрахования образовывается излишне выплаченная сумма, то с заявителем проводится уведомительная работа. В рамках уведомления заявителю дается срок для возмещения излишне выплаченной суммы.

"И если в установленные сроки не заключается медиативное соглашение и заявителем не возвращаются излишне выплаченная сумма, то только в этом случае уже обращаются в суд для возврата излишне выплаченной суммы", – продолжила Баегизова.

В фонде подчеркивают, на сегодня исковых заявлений, которые касаются возобновления трудовой деятельности, они не инициировали. Пока только ведут статистику и мониторинг получателей, за которых поступают пенсионные или социальные отчисления.

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