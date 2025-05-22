#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

Казахстан будет снабжать Китай мясом птицы

Куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, мясной отдел, куриное филе, курятина, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 08:56 Фото: Zakon.kz
В ближайшее время Казахстан начнет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", 21 мая министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и руководитель главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь подписали межправительственный протокол.

В документе утверждены требования к инспекции, карантину и безопасности поставляемых в Китай пищевых продуктов. Минсельхоз Казахстана расширяет экспортный потенциал агропромышленного комплекса страны.

Особое значение придается китайскому рынку, где наблюдается высокий спрос. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. Ее поставляют почти две с половиной тысячи казахстанских предприятий.

"Теперь мы ждем со стороны Китая инспекцию. Они приедут, проинспектируют наши предприятия. После этого уже можно начинать экспорт мяса птицы. На сегодняшний день данный вопрос уже решен. Для решения данного вопроса в 2024 году, в декабре, мы создали рабочую группу. Благодаря рабочей группе мы сегодня достигли таких результатов".Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК

Ранее оцифровать обмен иностранными бланками разрешений договорились министры транспорта Центральной Азии и Китая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы
Общество
07:24, Сегодня
Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы
Птицу в нефти сняли на видео в Мангистау
Общество
05:40, Сегодня
Птицу в нефти сняли на видео в Мангистау
Выяснилось, где жители Актау могут пожарить шашлык без штрафа
Общество
02:20, 22 мая 2025
Выяснилось, где жители Актау могут пожарить шашлык без штрафа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: