Казахстан будет снабжать Китай мясом птицы

В ближайшее время Казахстан начнет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", 21 мая министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и руководитель главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь подписали межправительственный протокол.

В документе утверждены требования к инспекции, карантину и безопасности поставляемых в Китай пищевых продуктов. Минсельхоз Казахстана расширяет экспортный потенциал агропромышленного комплекса страны.

Особое значение придается китайскому рынку, где наблюдается высокий спрос. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. Ее поставляют почти две с половиной тысячи казахстанских предприятий.

"Теперь мы ждем со стороны Китая инспекцию. Они приедут, проинспектируют наши предприятия. После этого уже можно начинать экспорт мяса птицы. На сегодняшний день данный вопрос уже решен. Для решения данного вопроса в 2024 году, в декабре, мы создали рабочую группу. Благодаря рабочей группе мы сегодня достигли таких результатов". Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК

Ранее оцифровать обмен иностранными бланками разрешений договорились министры транспорта Центральной Азии и Китая.