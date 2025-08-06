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События

Казахстан вернул в Китай десятки тонн куриного филе из-за нарушений при транзите

Куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, мясной отдел, куриное филе, курятина, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 12:44 Фото: Zakon.kz
42,2 тонны куриного филе возвращены в Китай из-за нарушения действующих ограничений на транзит продукции птицеводства через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"На ветеринарном контрольном пункте "Нур-Жолы" (Панфиловский район, область Жетысу) сотрудниками Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК была пресечена попытка незаконного транзита 42,2 тонны замороженного куриного филе без кожи и костей, следовавшего из Китайской Народной Республики в Туркменистан. Груз был задержан в связи с нарушением временных ограничений, установленных на ввоз и транзит отдельных видов продукции птицеводства".

В частности, ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, пуха и пера, продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре не менее 70°C, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением добавок микробиологического и химического происхождения), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки птицы и других категорий.

"В отношении нарушителя – физического лица – был составлен административный протокол. Вся партия продукции возвращена в страну отправления".Пресс-служба МСХ РК

Участникам внешнеэкономической деятельности напомнили о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных требований и ограничений, действующих на территории Казахстана.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 12:44
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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