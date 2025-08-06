Казахстан вернул в Китай десятки тонн куриного филе из-за нарушений при транзите

42,2 тонны куриного филе возвращены в Китай из-за нарушения действующих ограничений на транзит продукции птицеводства через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"На ветеринарном контрольном пункте "Нур-Жолы" (Панфиловский район, область Жетысу) сотрудниками Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК была пресечена попытка незаконного транзита 42,2 тонны замороженного куриного филе без кожи и костей, следовавшего из Китайской Народной Республики в Туркменистан. Груз был задержан в связи с нарушением временных ограничений, установленных на ввоз и транзит отдельных видов продукции птицеводства".

В частности, ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, пуха и пера, продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре не менее 70°C, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением добавок микробиологического и химического происхождения), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки птицы и других категорий.

"В отношении нарушителя – физического лица – был составлен административный протокол. Вся партия продукции возвращена в страну отправления". Пресс-служба МСХ РК

Участникам внешнеэкономической деятельности напомнили о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных требований и ограничений, действующих на территории Казахстана.

Материал по теме 30 тонн яиц вернули в Россию из-за нарушений на границе с Казахстаном

26 июня 2025 года стало известно, что в Казахстан не пустили пять тонн свинины из России.