Оцифровать обмен иностранными бланками разрешений договорились министры транспорта Центральной Азии и Китая

В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая, сообщает Zakon.kz.

На шестисторонней встрече главы транспортных ведомств достигли договоренности о создании Программы многостороннего сотрудничества в области транспорта стран Центральной Азии и Китая, которая обеспечит электронный документооборот и возможность отслеживания перемещения грузов в режиме онлайн.

"Министры намерены упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена иностранных бланков разрешений (ИБР) в электронный формат. ИБР – это документ позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж. Казахстан уже обменивается ИБР с Китаем и Узбекистаном в электронном формате. Теперь данный процесс будет оцифрован с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Это позволит значительно ускорить процесс международных автомобильных перевозок", – отметили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Также стороны намерены упростить процедуры пересечения пунктов пропуска между странами Китая и Центральной Азии при осуществлении грузовых автомобильных и железнодорожных перевозок.

Кроме того, главы транспортных ведомств укрепят сотрудничество в сфере подготовки профессиональных кадров для реализации международных транспортных проектов.