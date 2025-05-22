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Общество

"Не поддавайтесь панике и слухам": почему казахстанцы не услышали сирен 22 мая

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:34 Фото: pxhere
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана объяснили, почему граждане не услышали сирен, сообщает Zakon.kz.

Ранее в МЧС проинформировали, что в четверг, 22 мая 2025 года, в 09:00 по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. В этой связи казахстанцев попросили сохранять спокойствие и призвали не поддаваться панике и слухам.

"Сегодня в рамках республиканского командно-штабного учения "Өрт-2025" (отработка действий служб гражданской защиты на реагирование природного пожара) проведена проверка системы оповещения населения с запуском звукового сигнала (сирены). Однако в связи с проведением мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года и празднованию последнего звонка в школах, было принято решение провести проверку в тихом режиме, без включения звуковых сирен, чтобы не нарушать праздничную атмосферу и не создавать беспокойства среди населения", – объяснили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве пояснили, что запуск сирены направлен на проверку технической готовности и координации действий экстренных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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