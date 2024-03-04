Почему сирены прозвучали после, а не до землетрясения в Алматы

Стало известно, почему сирены включили после землетрясения, а не до него, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев заявил, что сирены сработали во время землетрясения для привлечения внимания жителей.

"По станциям раннего оповещения вы должны понимать, что эпицентр последнего сейсмособытия января был в 300 км от Алматы. То есть физическое добегание волны в данном случае составляло 10-20 секунд. Сегодняшнее событие находилось в 30 км от Алматы, соответственно, здесь полное отсутствие расстояния. Но установки сработали, операторы получили информацию, сейсмологи начали измерять магнитуду, глубину", – добавил начальник департамента предупреждения ЧС при МЧС Рустамбек Амрин.

По его словам, также были использованы элементы перехвата теле- и радиоканалов. Кроме того, жители получили SMS-оповещение.

"По SMS-оповещению хотел бы прояснить, они не одномоментно поступают, а с интервалом. В целом SMS-оповещения это физическая доставка, порядка 400 SMS в секунду и посчитать на 2,5 млн человек. Нужно к этим моментам с пониманием отнестись – кому в течение 10 минут поступили, кому-то через час", – уточнил он.

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

