Сенатор предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане

Сенатор Амангельды Нугманов 22 мая 2025 года предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В своем депутатском запросе он поднял проблему, которая в последние годы, как он считает, приобрела системный характер. По словам сенатора, в 2014 году из УПК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс.

"Практика показала, что это превратилось в правовую лазейку, позволяющую начать уголовное преследование даже без объективных доказательств", – отметил сенатор.

Он считает, что такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.

Амагельды Нугманов подчеркнул, что в 2021 году из-за отсутствия состава преступления было прекращено около 80 тыс. дел, в 2022 году – еще около 70 тыс. дел. За каждым таким фактом стоят разрушенные жизни, бизнесы и репутации. И никто не несет ответственности за безосновательные действия правоохранителей.

"Прошу поручить провести комплексную ревизию Уголовного, Уголовно-процессуального и других кодексов. Восстановить институт доследственной проверки, ввести правовой фильтр до начала досудебного расследования, усилить защиту прав граждан, определить четкие размеры штрафов и сроки лишения свободы, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за незаконные действия. Государство должно публично извиняться и компенсировать ущерб, если дело было возбуждено без состава преступления", – предложил Амангельды Нугманов.

Ранее сенатор Геннадий Шиповских предложил ужесточить наказание за хулиганство в Казахстане.

