#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

Сенатор предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане

Сенатор Амангельды Нугманов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 12:19 Фото: senate.parlam.kz
Сенатор Амангельды Нугманов 22 мая 2025 года предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В своем депутатском запросе он поднял проблему, которая в последние годы, как он считает, приобрела системный характер. По словам сенатора, в 2014 году из УПК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс.

"Практика показала, что это превратилось в правовую лазейку, позволяющую начать уголовное преследование даже без объективных доказательств", – отметил сенатор.

Он считает, что такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.

Амагельды Нугманов подчеркнул, что в 2021 году из-за отсутствия состава преступления было прекращено около 80 тыс. дел, в 2022 году – еще около 70 тыс. дел. За каждым таким фактом стоят разрушенные жизни, бизнесы и репутации. И никто не несет ответственности за безосновательные действия правоохранителей.

"Прошу поручить провести комплексную ревизию Уголовного, Уголовно-процессуального и других кодексов. Восстановить институт доследственной проверки, ввести правовой фильтр до начала досудебного расследования, усилить защиту прав граждан, определить четкие размеры штрафов и сроки лишения свободы, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за незаконные действия. Государство должно публично извиняться и компенсировать ущерб, если дело было возбуждено без состава преступления", – предложил Амангельды Нугманов.

Ранее сенатор Геннадий Шиповских предложил ужесточить наказание за хулиганство в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря
Общество
13:40, Сегодня
Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря
К казахстанцам, планирующим поездки в Россию, обратился КГД
Общество
13:18, Сегодня
К казахстанцам, планирующим поездки в Россию, обратился КГД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: