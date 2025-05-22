Ужесточить наказание за хулиганство предложили в Казахстане

Сенатор Геннадий Шиповских 22 мая 2025 года в Сенате заявил о стремительном росте фактов хулиганства в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в последние годы агрессивное поведение в школах, уличные драки, кражи, конфликты, непристойное поведение и нападения на людей участились и вызывают тревогу в обществе. В 2022 году по статье "Мелкое хулиганство" было зарегистрировано около 15,3 тыс. дел, в 2023 году – 17,4 тыс. случаев, а в 2024 году выявлено уже почти 22 тыс. дел.

"Необходимы конкретные меры со стороны правительства для усиления борьбы с хулиганством. В этой связи необходимо принять комплексный национальный план по предотвращению хулиганства и мелкого хулиганства, усилить профилактическую работу местных исполнительных и правоохранительных органов, повысить потенциал участковых инспекторов полиции, расширить систему видеонаблюдения в общественных местах для своевременного выявления правонарушений, а также рассмотреть вопрос ужесточения наказания за хулиганство, особенно в случае повторных правонарушений", – сказал Геннадий Шиповских.

Ранее сообщалось, что казахстанцев начнут привлекать к общественным работам за мелкое хулиганство.