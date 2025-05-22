Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря

Активист из Актау Азамат Сарсенбаев прибыл в Аральск, где проходит международная научно-климатическая конференция. Между делом блогер снял несколько видео, показав неприглядные кадры обмеленения Аральского моря, которое когда-то было четвертым по величине озером в мире, сообщает Zakon.kz.

Публикации на странице в Instagram Сарсенбаев разместил 22 мая 2025 года.

Так, в кадре одного ролика, он сидит в лодке. Дрон медленно поднимается в воздух и зритель видит безликую пустыню.

"Аральск, порт, потерявший море… Сидя на старенькой, бесхозной лодке, на дне берега бывшего городского рыболовного порта, невольно думаешь, а ведь в свое время, все ученые уверяли и успокаивали общественность в том, что проблема Аральского моря является естественным фактором, что обмеление носит цикличный характер, что оно обязательно вернется и т.д. В итоге, из-за деятельности человека и в тоже время бездействия человека, мир потерял целое море". Азамат Сарсенбаев

Далее общественник задумался и о судьбе Каспийского моря:

"Страшно представить, такое и с нашим Каспийским морем. В самых пессимистичных прогнозах европейских ученых, берег моря к концу века может отойти от Актау на сотни километров. Для сравнения, вода из Аральского моря отошла на 20-25 километров".

Кроме того, Сарсенбаев поделился эмоциями после прогулки по городу, где сейчас проживает около 30 тысяч человек.

По его словам, многие жители до сих пор страдают от последствий экологической катастрофы: соленая пыль с высохшего дна моря, загрязнение воды и воздуха.

"Несмотря на трудности, здесь сохраняется особый дух, и ведутся проекты по восстановлению части моря (Кокаральская плотина привела к частичному возврату воды на север Арала)". Азамат Сарсенбаев

Аральское море – бывшее крупное бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана. За полвека оно высохло и уменьшилось в 10 раз. Сегодня это озеро является одним из ярчайших примеров экологической катастрофы мирового масштаба. В данный момент большую его часть занимает пустыня Аралкум. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

Немного ранее, опасные съемки Азамата Сарсенбаева на обрыве Тузбаира вызвали жаркие споры в Казнете.