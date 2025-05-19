Опасные съемки Азамата Сарсенбаева на обрыве Тузбаира вызвали жаркие споры

Сор Тузбаир расположен в Мангистауской области у крупного и величественного плато Устюрт. Туда и отправился активист Азамат Сарсанбаев для создания красивейшего контента. Только огромное поле соли и белые обрывы скал вызвали восторг не у всей аудитории, сообщает Zakon.kz.

Общественник на странице в Instagram опубликовал несколько видео с достропримечательности.

Пользователи Сети тут же отозвались на кадры, где Сарсенбаев стоит на обрыве. Если одни в очередной раз выразили восхищение красотами региона, то большинство уверены в отсутствие необходимости так рисковать.

Красиво, но опасно.

Надеюсь, смельчаков повторить такое не будет.

Космос.

Как же вы опасно стоите.

Хороший кадр – дороже жизни.

Захватывает. Страшно. И музыка!

Говорите маме, что вы в космосе, но не показывайте.

Азамат, это конечно "круто" для показа, но вы вроде с головой дружите. Умный человек не будет сознательно подвергать себя опасности, а это реально непредсказуемо.

Зачем так рисковать!

Азамат! Прошу, берегите себя.

Кадр красив. Но, кто нам будет такую красоту показывать, рисковать не надо!

У вас четверо детей – шибко не увлекайтесь.

Сам же Сарсенбаев после просмотров отзывов ответил комментаторам:

"Это моя единственная отдушина для хорошего настроения! Остается только путешествовать и наслаждаться той маленькой частью жизни, которая уготована нам".

Согласно данным из открытых источников: на Тузбаир ездят не только за красотой пейзажа, но и для поиска окаменелостей морских жителей древнего океана Тетис. В основном здесь встречаются небольшие зубы доисторических акул размером 1-2 см и скелеты морских ежей диаметром 4-5 см. Искать стоит у подножия скал и, конечно же, потребуется хорошая наблюдательность, так как окаменелости покрыты тонким белым слоем грязи и мела.

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