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Общество

Опасные съемки Азамата Сарсенбаева на обрыве Тузбаира вызвали жаркие споры

Тузбаир, Мангистау, видео, блогер, опасность, комментаторы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:50 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Сор Тузбаир расположен в Мангистауской области у крупного и величественного плато Устюрт. Туда и отправился активист Азамат Сарсанбаев для создания красивейшего контента. Только огромное поле соли и белые обрывы скал вызвали восторг не у всей аудитории, сообщает Zakon.kz.

Общественник на странице в Instagram опубликовал несколько видео с достропримечательности.

Пользователи Сети тут же отозвались на кадры, где Сарсенбаев стоит на обрыве. Если одни в очередной раз выразили восхищение красотами региона, то большинство уверены в отсутствие необходимости так рисковать.

  • Красиво, но опасно.
  • Надеюсь, смельчаков повторить такое не будет.
  • Космос.
  • Как же вы опасно стоите.
  • Хороший кадр – дороже жизни.
  • Захватывает. Страшно. И музыка!
  • Говорите маме, что вы в космосе, но не показывайте.
  • Азамат, это конечно "круто" для показа, но вы вроде с головой дружите. Умный человек не будет сознательно подвергать себя опасности, а это реально непредсказуемо.
  • Зачем так рисковать!
  • Азамат! Прошу, берегите себя.
  • Кадр красив. Но, кто нам будет такую красоту показывать, рисковать не надо!
  • У вас четверо детей – шибко не увлекайтесь.

Сам же Сарсенбаев после просмотров отзывов ответил комментаторам:

"Это моя единственная отдушина для хорошего настроения! Остается только путешествовать и наслаждаться той маленькой частью жизни, которая уготована нам".

Согласно данным из открытых источников: на Тузбаир ездят не только за красотой пейзажа, но и для поиска окаменелостей морских жителей древнего океана Тетис. В основном здесь встречаются небольшие зубы доисторических акул размером 1-2 см и скелеты морских ежей диаметром 4-5 см. Искать стоит у подножия скал и, конечно же, потребуется хорошая наблюдательность, так как окаменелости покрыты тонким белым слоем грязи и мела.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:50
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Ранее стало известно, что автор YouTube-канала Outdoor Boys о жизни на Аляске Люк Николс объявил о завершении проекта. На канал об Аляске были подписаны больше 14 млн человек. Николс решил поставить точку, чтобы сосредоточиться на семье и воспитании троих детей, которые, по его словам, тоже мечтают стать блогерами. Возможно, позже он вернется к съемке видео, но никаких сроков пока не назвал.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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