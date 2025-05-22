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Общество

Жителям Алматы, Шымкента и Астаны в выходные нельзя забывать про зонт

Алматы, Шымкента и Астаны, погода, выходные, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:44 Фото: pexels
По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет" с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 тепла.
  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 11-13 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла.
  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 мая: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 25-27 тепла.
  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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