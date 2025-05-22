26 млн тенге долга по налогу на транспорт взыскали с астанчан

В Астане продолжаются рейды по взысканию задолженности по налогу на транспортные средства физических лиц. В столичном департаменте государственных доходов сегодня, 22 мая 2025 года, озвучили предварительные итоги, передает корреспондент Zakon.kz.

Рейдовые мероприятия стартовали 19 мая.

"В первый день проведения рейдов в бюджет столицы поступило свыше 26 млн тенге. В рамках мероприятий принудительно эвакуировано на штрафную стоянку три автомобиля должников. Рейдовые мероприятия будут продолжаться в плановом порядке", – сообщили в пресс-службе ДГД по Астане.

Также ведомство обратилось к астанчанам, которых призвало своевременно исполнять налоговые обязательства во избежание ареста счетов, ограничения на выезд за пределы РК.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК, портале электронного правительства egov.kz, в мобильных приложениях eSalyq Azamat и банков второго уровня.

5 марта 2025 года в Департаменте государственных доходов по Астане сообщали, что срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц истекает 1 апреля.