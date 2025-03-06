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Финансы

Казахстанцам напомнили важные детали по оплате налога на транспорт

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:05 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов по Астане 5 марта 2025 года подготовили ответы на пять часто задаваемых вопросов, которые помогут лучше понять процесс уплаты налога на транспорт, сообщает Zakon.kz.

1. Срок уплаты налога на транспорт физических лиц?

– Срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц истекает 1 апреля.

2. Как проверить наличие задолженности по налогу на транспорт?

– Для того чтобы узнать, есть ли задолженность по налогу, необходимо воспользоваться несколькими удобными способами:

  • порталом Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) – в разделе "Электронные сервисы", сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности;
  • мобильное приложение "е-Salyq Azamat" – это приложение позволяет в несколько кликов узнать все актуальные данные о ваших налоговых обязательствах.

3. Как самостоятельно рассчитать сумму налога на транспорт?

– Чтобы рассчитать сумму налога на транспорт, можно использовать сервис "Калькулятор", который доступен на портале kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы", либо через мобильное приложение е-Salyq Azamat.

4. Какие категории граждан освобождаются от уплаты налога на транспорт?

– От уплаты налога на транспортные средства освобождаются следующие категории граждан, с несколькими важными исключениями:

  • Ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные по льготам к ветеранам;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд или безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны;
  • Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и лица, удостоенные высоких государственных наград, таких как орден "Отан" или "Слава";
  • многодетные матери, которые были награждены орденами "Алтын алқа", "Күмiс алқа" или удостоены звания "Мать-героиня";
  • лица с инвалидностью, имеющие в собственности мотоколяски или автомобили, но только по одному транспортному средству.

Важно: освобождение от налога распространяется только на одно транспортное средство (за исключением легковых автомобилей с объемом двигателя более 4 000 куб. см, зарегистрированных после 31 декабря 2013 года).

5. Что произойдет, если не уплатить налог на транспорт в срок?

– В случае, если налог на транспортное средство не будет уплачен в установленный срок, на сумму задолженности будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1,25-кратную официальную ставку рефинансирования, установленную Национальным банком РК.

Налог на транспорт с физических лиц: что важно знать и когда платить

"При исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году... При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год", – уточнили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В КГД отметили, что информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 11 марта по 31 марта пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений.

Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:05
Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля: что важно знать
, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:05

О том, когда и какие налоги нужно уплатить в Казахстане в марте 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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