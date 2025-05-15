Казахстанцы отмечают Международный день семьи

15 мая – день, когда мир чуть громче говорит о самом теплом и важном. О тех, кто ждет нас дома, с кем мы растем, смеемся и преодолеваем трудности. Международный день семьи напоминает о главной ценности – быть рядом и быть вместе. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Международный день семьи – это не просто дата в календаре, а прекрасный повод напомнить о самом главном. О том, что за словом "семья" стоит целый мир заботы, поддержки и ответственности.

Идея об образовании всемирного торжества зародилась еще в 1980-е годы. В то время ООН уделяла больше внимания вопросам семьи как основному элементу общества. Итогом этой работы стала резолюция о Международном годе семьи 1993 года, которая также учредила новый праздник – Международный день семьи (International Day of Families). Это позволило вывести семейные ценности и политику в области защиты семей на новый уровень.

Семейное благополучие – это не абстракция, а прочный фундамент, на котором строится завтрашний день общества. Когда в семье есть понимание, уважение и забота, вырастают уверенные, свободные и счастливые люди.

Любовь, уважение и забота – не мода, а основа жизни, проверенная поколениями. Иногда люди встречаются случайно, иногда спустя годы после разлуки. А бывает и так, что будущее семейное счастье начинается с детства, когда никто еще не задумывается о том, каким важным будет это знакомство.

В Международный день семьи мы делимся одной теплой и вдохновляющей историей, которая началась еще со школьной скамьи и продолжается вот уже более трех десятилетий.

"С моей женой мы познакомились еще в шестом классе. Конечно, тогда никто из нас не думал о симпатии или будущей любви. Мы просто учились вместе, делали домашние задания, ходили на школьные мероприятия. После окончания школы наши пути разошлись. Она уехала учиться в Москву, а я поступил в военное училище в Алматы. Несмотря на расстояние, мы продолжали общение. Писали письма, делились новостями, поддерживали друг друга в трудные моменты. Постепенно я начал понимать, насколько она мне дорога. И однажды, не раздумывая, я прилетел к ней, чтобы сделать предложение. С тех пор прошло 34 года. Мы вместе, у нас родились две прекрасные дочери", – делится Андрей Матрунин.

Что особенно удивительно, в их классе сложились еще две пары, которые также создали семьи и до сих пор вместе. У них тоже выросли дети, и как семья Андрея и Елены Матруниных, они хранят теплую связь с одноклассниками.

"Мы часто шутим, что секрет наших крепких браков в нашей классной руководительнице. Именно она смогла создать в классе ту атмосферу уважения, взаимопонимания и поддержки, которая потом отразилась и на наших семьях. Сегодня я точно могу сказать, что семья – это не только любовь. Это прежде всего сплоченность, уважение, терпение и способность слышать друг друга. Если все это есть, отношения становятся прочными, несмотря на любые испытания". Андрей Матрунин

Семья – это не просто родственные связи, подтвержденные документами или кровным родством. Это уникальное пространство, где формируется личность человека, его мировоззрение и жизненные ориентиры. Именно в семье ребенок впервые сталкивается с такими важными чувствами, как любовь, доверие, забота и принятие. Здесь он учится выражать эмоции, уважать границы, находить компромиссы и быть рядом не только в радостные моменты, но и в трудные времена.

Психологи считают, что основа долгого брака – это способность адаптироваться к переменам: в себе, в партнере, в жизни. Важно уметь принимать эти изменения, как-то на них реагировать, меняться вместе. И конечно, сохранять уважение даже в сложные моменты, потому что кризисы проходят, а утраченные доверие и уважение нет.

"Главный секрет в том, чтобы понимать. Вы оба со временем меняетесь. И если вы готовы к этим изменениям, умеете подстраиваться – это уже огромный шаг к крепким отношениям. Еще одна важная привычка – это хотя бы 10-15 минут в день уделять искреннему вниманию к близким. Интересоваться, как дела, что нового. Если это ребенок, то спросить про его сериал или игру. Если муж, то поговорить о его хобби или о том, что ему действительно важно", – отмечает семейный психолог Елена Андросова.

Семья – это опора, к которой человек может возвращаться, независимо от возраста, успехов или неудач. Это место, где его принимают таким, какой он есть, помогают справляться с трудностями и вдохновляют на развитие. В атмосфере поддержки и понимания формируются уверенность в себе, чувство защищенности и стремление к созиданию.

Сильная, здоровая семья способствует воспитанию полноценных личностей, готовых в будущем строить гармоничные отношения и развивать свое окружение. Важно, чтобы в семье были свои ритуалы. Совместные прогулки, ужины, настольные игры, встречи с друзьями. Их может быть немного, но они создают устойчивость и опору, на которой строятся отношения.

"Не стоит забывать, что поддержка проявляется в мелочах. Все это вклад в "копилку" семьи. Чем она полнее, тем больше у вас запаса прочности на трудные времена". Семейный психолог Елена Андросова

Этот день – отличная возможность остановиться на мгновение в повседневной суете и уделить время самым близким. Позвонить родителям, поиграть с детьми, обнять супруга, просто поговорить по душам. Сказать теплые слова, которые мы часто откладываем на потом, но которые так важны.

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