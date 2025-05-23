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Общество

Школьников Казахстана поздравили с завершением учебного года

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 08:22 Фото: Министерство просвещения РК
23 мая министр просвещения Казахстана поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня одновременно во всех школах страны прошел Единый классный час "Білімім – Отаныма", передает пресс-служба министерства. В рамках классного часа глава Минпросвещения Гани Бисембаев поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года.

"Благодаря инициативам главы государства за год в стране открыты рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 – золото. Впервые в истории Национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав семь медальонов отличия. Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене", – подчеркнул министр.

Кроме того, в этом учебном году впервые в истории сразу два педагога – Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова – удостоились звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

Также 23 мая председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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