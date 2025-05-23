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Общество

Депутат сомневается в показателях Минтранспорта по качеству дорог: Есть многочисленные жалобы

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Алибек Наутиев на правительственном часе 23 мая 2025 года рекомендовал главе Минтранспорта провести паспортизацию дорог местного и республиканского значения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор указал на недостаточное государственное планирование, что особенно актуально для дорог местного значения.

"По данным Министерства транспорта, 89% местных дорог соответствуют нормативам. Однако, учитывая многочисленные жалобы населения, этот показатель вызывает обоснованные сомнения. Несмотря на применение единых подходов к ремонту дорог во всех регионах, состояние дорожной сети по областям сильно отличается. Так, например, в Жамбылской области 99% дорог соответствуют нормативам, тогда как в Западно-Казахстанской области – только 56%", – сказал он.

Для объективного понимания текущей ситуации и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ, по словам депутата, необходимо провести диагностику и паспортизацию всех участков дорог местного значения. По его словам, это позволит выявить проблемные зоны, определить характер дефектов, назначить типы ремонта и прогнозировать срок службы.

"Должна быть создана единая база надежных данных о состоянии автодорог всех уровней по регионам. Депутаты еще в 2023 году рекомендовали правительству провести такую паспортизацию. Однако до сих пор полноценная диагностика проводится только на дорогах республиканского значения. Проблема местных дорог остается актуальной и требует системного подхода. Механизм финансирования должен основываться на реальных потребностях регионов, а не зависеть от авторитета акимов или других субъективных факторов", – считает Наутиев.

14 мая 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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