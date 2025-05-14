Токаев объявил выговор министру транспорта на заседании Совбеза
Так, по данным пресс-службы Акорды, были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.
Также глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.
Кроме того, президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации "зеленых коридоров", а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества", – говорится в публикации.
Фото: akorda.kz
В продолжении глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.
Еще в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.
"По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву".
Фото: akorda.kz
В заключительной части сказано, что глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.
Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта 2 сентября 2023 года. Марат Карабаев родился 4 июня 1987 года в Узбекистане. Ранее был министром индустрии и инфраструктурного развития.