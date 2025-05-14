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Политика

Токаев объявил выговор министру транспорта на заседании Совбеза

Токаев, заседание, Совбез, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 13:54 Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 14 мая 2025 года, состоялось заседание Совета Безопасности Казахстана по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Также глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Кроме того, президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации "зеленых коридоров", а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества", – говорится в публикации.

Фото: akorda.kz

В продолжении глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.

Еще в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.

"По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву".

Фото: akorda.kz

В заключительной части сказано, что глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта 2 сентября 2023 года. Марат Карабаев родился 4 июня 1987 года в Узбекистане. Ранее был министром индустрии и инфраструктурного развития.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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