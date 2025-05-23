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Общество

Жилищная реформа: кто и как теперь будет распределять квартиры

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков 23 мая 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, как изменится система распределения жилья в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в ноябре прошлого года главой государства подписан Закон о реформировании жилищной политики, который вступает в силу 24 мая текущего года.

"В рамках внесенных поправок Отбасы банк преобразован в национальный институт развития, который будет осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Текущая информационная система Kezekte.kz будет функционировать до 24 мая, после все граждане, стоящие в очереди, будут переданы в Отбасы банк. Кроме того, согласно новому механизму, распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Тем самым в первую очередь жилье будет распределено лицам с самой ранней датой постановки", – озвучил он.

Журналисты уточнили, почему жильем будет заниматься Отбасы банк, а не акиматы, и что это даст казахстанцам.

"В первую очередь – единое окно, это упрощенный порядок мониторинга, ведения и распределения. То есть в данном случае исключаются такие моменты: у нас были обращения, когда жаловались на несправедливое распределение жилья со стороны акимата. В данном случае единый оператор будет распределять жилье прозрачно и справедливо. В целом это ляжет на единую информационную систему и будет удобно для граждан", – ответил Бакытжан Жунисбеков.

На вопрос о том, сократится ли срок ожидания жилья благодаря передаче функций Отбасы банку, он пояснил, что очередь движется в зависимости от темпов строительства жилья.

"Ожидание на жилье не зависит от Отбасы банка. Отбасы банк – это механизм распределения. В целом у нас действует механизм стимулирования строительства жилья. Как вы знаете, есть социальное и рыночное жилье. Социальное жилье мы стараемся стимулировать, насколько позволяет бюджет, и за последние годы этот рост динамично идет вверх. Кроме этого, рыночное жилье также мы стимулируем. Есть такие стимулы, как подведение инфраструктуры, субсидирование ставки вознаграждения, а также рассматриваем такие механизмы, как комплексное строительство и комплексный подход к застройке населенных пунктов. Поэтому я думаю, что дальше темпы строительства будут увеличиваться, и движение по очереди ускорится", – сказал Бакытжан Жунисбеков.

19 мая 2025 года стало известно, когда в Казахстане появится исламская ипотека.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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