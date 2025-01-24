Предварительные условия новой жилищной программы для технарей озвучили власти Казахстана

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК Бакытжан Жунисбеков на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года разъяснил суть новой жилищной программы для технических специалистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой смысл запускать подпрограмму "Наурыза", если там такие же условия и нет никаких привилегий для технарей.

"Данная программа, да, по условиям предполагается, что будет соответствовать действующей программе "Наурыз". При этом она будет охватывать определенные профессии, которые на сегодняшний день являются дефицитными. Плюс условия будут намного мягче, сейчас как раз пересматривается механизм. Сейчас рассматривается в части первоначального взноса – обсуждаем понижение, и срока предоставления кредита", – сказал Бакытжан Жунисбеков.

Он отметил, что размер первоначального взноса будет зависеть от типа жилья – в черновом варианте либо с чистовой отделкой.

"После утверждения этих условий обязательно анонс предоставим", – заверил спикер.

23 января в правительстве объявили о запуске новой программы "Отбасы банка" – "Наурыз жұмыскер" в рамках Года рабочих профессий. Она направлена на решение жилищного вопроса специалистов рабочих профессий.