Минтранспорта заподозрили в лоббировании интересов иностранных перевозчиков

Президент Национальной ассоциации перевозчиков Казахстана Павел Телицын на правительственном часе в Сенате 23 мая 2025 года указал на критическую ситуацию в сфере автоперевозок в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Павел Телицын напомнил, что 20 февраля 2025 года ассоциация обратилась к депутатам по поводу критической ситуации, которая сложилась в сфере автомобильного транспорта РК.

"В ваш адрес было направлено обращение 550 перевозчиков Казахстана о не поддержке нами приказа министра транспорта Республики Казахстан №239 от 10 июля 2024 года и отдельных положений, которые вступили в силу 15 января 2025 года. Мы считаем, что данный приказ лоббирует интересы иностранных компаний в Казахстане и перепродавцов "дозволов". Выводы перевозчиков были подтверждены поверками различных ведомств, в частности, Генеральной прокуратурой, Агентством РК по делам государственной службы и Минфина", – указал он.

По его словам, было проанализировано мнение сотен казахстанских перевозчиков, а также многочисленных иностранных коллег.

"Мы пришли к следующему выводу. Казахстан стал геополитической страной в сфере транзитных перевозок. Только бланков иностранных разрешений, выданных китайской стороной для казахстанских перевозчиков в 2024 году, составило практически 250 тыс. "дозволов". Это 250 тысяч перевозок. Средняя цена между дальним зарубежьем и Россией составила примерно 16 тыс. долларов на один кругорейс. Что это значит? Если мы 250 тыс. перевозок умножим на эту сумму, получим 4 млрд долларов. Это очень серьезные деньги, которые могли бы пойти на развитие нашей экономики, транспортного потенциала страны. Но фактически у нас получается, что большинство этих денег начали выводить релоканты, которые здесь зарегистрировали фирмы, открыли БИНы, ни копейки не вкладывая в Республику Казахстан, начали делать перевозки транзитные и все деньги выводить за рубеж", – подчеркнул спикер.

В подтверждение своих слов он привел статданные.

"Мы открыли сайт statnet. Посмотрели, первая 21 компания, которая осуществляет перевозки в направлении Республики Казахстан, все являются фирмой-релокантом. Ни одной казахстанской фирмы нет. Объем перевозок просто зашкаливает. Практически 50% всего этого оборота идет на эти фирмы. Мы также проанализировали налоговую нагрузку этих фирм, они, оказывается, платят меньше 2% – 1,9%, 1,7%, некоторые – 0%. Вот такие у нас инвесторы. И они зашли именно в наш рынок в дефицитные "дозволы", которых не хватает отечественным перевозчикам. Единственная страна в мире, которая инвестиции принимает в дефицитные направления, где нашим отечественным перевозчикам не хватает "дозволов". Это нонсенс нашей страны, и мы никогда не поддержим вот эти выводы Министерства транспорта", – резюмировал Павел Телицын.

В ответ министр транспорта Марат Карабаев заявил, что иностранные бланки разрешений оцифровали, что вызвало недовольство двух категорий перевозчиков. В их числе те, кто ранее имел монопольное положение.

"В наших приказах было написано, что иностранный план разрешений выдается по исторической памяти, то есть одни компании, которые получали, они же получают определенное количество — до 70%. Только потом остаток - 30% - выдают другим компаниям. Сейчас это монопольное положение устранено. Вторые, кому не нравится, – это те, кто занимался перепродажей, то есть получали бланк и перепродавали их. Мы поставили два требования: чтобы получить такой бланк, нужно показать за последние 6 месяцев две товарно-транспортные номенклатуры о перевозке грузов, то есть за каждый квартал по одной. После того, как это требование было введено, количество автотранспортных средств, которые имели доступ для получения иностранных бланков разрешения, снизилось с 90 до 33 тыс.", – сказал он.

Таким образом, по словам главы Минтранспорта, 57 тыс. автотранспортных средств априори не занимались перевозкой, так как не смогли предъявить товарно-транспортную номенклатуру.

Ранее депутат Алибек Наутиев усомнился в показателях Минтранспорта по качеству дорог. Он рекомендовал главе Минтранспорта провести паспортизацию дорог местного и республиканского значения.