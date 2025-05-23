Крушение самолета близ Актау: Минтранспорта приступило ко второму этапу расследования
Фото: МЧС РК
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в кулуарах Сената 23 мая 2025 года высказался о ходе расследования авиакатастрофы с участием самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, на каком этапе расследование крушения самолета.
В ответ Марат Карабаев напомнил, что Казахстан – страна, которая проводит расследование.
"Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап – сбор материалов соответствующих. Он был завершен. Второй этап – когда идет исследование собранных материалов. Сейчас мы находимся на этапе исследования. В рамках исследования совместно с иностранными специалистами, в том числе ИКАО побывали в Баку, Грозном, Ростов-на-Дону", – добавил он.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.
Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.
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