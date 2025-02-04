Крушение самолета в Актау: когда появятся результаты расследования

Министр транспорта Марат Карабаев 4 февраля 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, когда завершится расследование крушения самолета недалеко от Актау, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, специалисты усердно работают над этим.

"Мы об этом говорили, что привлечены международные специалисты из Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Бразилии, как страны производителя, от ИКАО. Все они вместе работают, находятся на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте", – озвучил министр.

Представители СМИ также уточнили, нет ли четкой даты публикации расследования.

"Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая кропотливая работа. Сейчас, до того как будет опубликовано, дополнительных комментариев не будем давать. Но я обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано. Я ознакомился, и вместе каждый день комиссия работает под моим руководством, находится на завершающем этапе", – сказал Карабаев.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев обещал, что расследование крушения самолета недалеко от Актау завершится уже на этой неделе.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.



15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.