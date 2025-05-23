Заморозки, ливни и сильная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 мая

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С 24 по 26 мая 2025 года в Астану вернутся заморозки, в Алматы ожидаются ливни с грозами и градом, а в Шымкенте сохранится сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном специалистами РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С. 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С. 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +12+14°С. Прогноз погоды по Алматы 24 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С. 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +20+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С. 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С. 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С. Материал по теме Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС Ранее синоптики сообщили, что северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан.

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