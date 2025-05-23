#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
507.07
572.53
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
507.07
572.53
6.37
Общество

Заморозки, ливни и сильная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 мая

Заморозки, ливни и сильная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 мая, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:59 Фото: unsplash
С 24 по 26 мая 2025 года в Астану вернутся заморозки, в Алматы ожидаются ливни с грозами и градом, а в Шымкенте сохранится сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном специалистами РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.
  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.
  • 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:59
Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС

Ранее синоптики сообщили, что северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Убийство Шерзата: известный по делу Бишимбаева эксперт Халимназаров выступил в суде
Общество
17:20, Сегодня
Убийство Шерзата: известный по делу Бишимбаева эксперт Халимназаров выступил в суде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: