Заморозки, ливни и сильная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 мая
Фото: unsplash
С 24 по 26 мая 2025 года в Астану вернутся заморозки, в Алматы ожидаются ливни с грозами и градом, а в Шымкенте сохранится сильная жара. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном специалистами РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 24 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.
- 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.
- 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +12+14°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 24 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
- 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
- 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +20+22°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.
- 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
- 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.
Материал по теме
Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС
Ранее синоптики сообщили, что северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript