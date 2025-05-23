#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Общество

Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС

Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:37 Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы. Их предупредили, что сегодня после обеда ожидается резкое ухудшение погоды в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" проинформировали:

"Во второй половине 23 мая 2025 года в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер. При грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 18-20 м/с. Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"

Также в департаменте отметили, что в случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Вместе с тем в ДЧС южной столицы поделились своими рекомендациями:

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
  • Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.
  • Не оставляйте автомобили под деревьями.
  • Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:37
Жителей Алматы, Шымкента и Астаны в выходные ждет ненастная погода

Отметим, что это не первое обращение ДЧС Алматы к жителям и гостям мегаполиса. Накануне, 22 мая 2025 года, к ним обратились со срочным предупреждением. Подробнее о нем можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Наказывать за строительство некачественных дорог предлагает депутат
Общество
11:52, Сегодня
Наказывать за строительство некачественных дорог предлагает депутат
Одна из достопримечательностей Астаны станет недоступной для жителей и гостей до конца мая
Общество
11:41, Сегодня
Одна из достопримечательностей Астаны станет недоступной для жителей и гостей до конца мая
Депутат сомневается в показателях Минтранспорта по качеству дорог: Есть многочисленные жалобы
Общество
11:38, Сегодня
Депутат сомневается в показателях Минтранспорта по качеству дорог: Есть многочисленные жалобы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: