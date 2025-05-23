Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС
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Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы. Их предупредили, что сегодня после обеда ожидается резкое ухудшение погоды в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" проинформировали:
"Во второй половине 23 мая 2025 года в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер. При грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 18-20 м/с. Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"
Также в департаменте отметили, что в случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.
Вместе с тем в ДЧС южной столицы поделились своими рекомендациями:
- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
- Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.
- Не оставляйте автомобили под деревьями.
- Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию.
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Отметим, что это не первое обращение ДЧС Алматы к жителям и гостям мегаполиса. Накануне, 22 мая 2025 года, к ним обратились со срочным предупреждением. Подробнее о нем можете прочитать здесь.
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