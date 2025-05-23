Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы: обращение ДЧС

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы. Их предупредили, что сегодня после обеда ожидается резкое ухудшение погоды в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" проинформировали:

"Во второй половине 23 мая 2025 года в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер. При грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 18-20 м/с. Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"

Также в департаменте отметили, что в случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Вместе с тем в ДЧС южной столицы поделились своими рекомендациями:

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Не оставляйте автомобили под деревьями.

Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию.

Материал по теме Жителей Алматы, Шымкента и Астаны в выходные ждет ненастная погода

Отметим, что это не первое обращение ДЧС Алматы к жителям и гостям мегаполиса. Накануне, 22 мая 2025 года, к ним обратились со срочным предупреждением. Подробнее о нем можете прочитать здесь.