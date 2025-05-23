Северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан
Фото: pexels
Май в Казахстане завершается холодными ночами. Это следует из прогноза синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 мая 2025 года. Метеорологи заявляют, что север и центр Казахстана ждут заморозки, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному заявлению, жаркое лето никак не придет в северные регионы страны.
Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон.
"Он обусловит прекращение осадков в западных регионах и существенное понижение температуры воздуха в северных".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В ночные часы ожидаются заморозки в 1-3 градуса в следующих регионах:
- 25 мая в Западно-Казахстанской области,
- 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,
- 26 мая в Павлодарской области.
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Ранее уже сообщалось, что с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры.
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