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Общество

Северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан

погода, ночи, заморозки, Казахстан, май, антициклон, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 13:39 Фото: pexels
Май в Казахстане завершается холодными ночами. Это следует из прогноза синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 мая 2025 года. Метеорологи заявляют, что север и центр Казахстана ждут заморозки, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению, жаркое лето никак не придет в северные регионы страны.

Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон.

"Он обусловит прекращение осадков в западных регионах и существенное понижение температуры воздуха в северных".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В ночные часы ожидаются заморозки в 1-3 градуса в следующих регионах:

  • 25 мая в Западно-Казахстанской области,
  • 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,
  • 26 мая в Павлодарской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 13:39
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в пятницу

Ранее уже сообщалось, что с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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