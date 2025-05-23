Северный антициклон принесет холодные ночи в Казахстан

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Май в Казахстане завершается холодными ночами. Это следует из прогноза синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 мая 2025 года. Метеорологи заявляют, что север и центр Казахстана ждут заморозки, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению, жаркое лето никак не придет в северные регионы страны. Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон. "Он обусловит прекращение осадков в западных регионах и существенное понижение температуры воздуха в северных". Пресс-служба РГП "Казгидромет" В ночные часы ожидаются заморозки в 1-3 градуса в следующих регионах: 25 мая в Западно-Казахстанской области,

25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях,

26 мая в Павлодарской области. Материал по теме Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в пятницу Ранее уже сообщалось, что с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры.

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