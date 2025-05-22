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Общество

Ливни и сильная жара обрушатся на Казахстан 23 мая

Ливни и сильная жара обрушатся на Казахстан 23 мая, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:46 Фото: freepik
В Казахстане в предстоящую пятницу, 23 мая 2025 года, ожидаются ливни, дожди с грозами, град, туман и сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона, с которым ожидаются дожди, на севере, северо-западе страны днем прогнозируется сильный дождь. По республике ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра, на юге, юго-востоке – с пыльной бурей. На юго-западе, северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман... На юге Восточно-Казахстанской области, области Абай ожидается сильная жара +35°С".

Также в гидрометцентре сообщили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, на юге Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, севере, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на западе области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:46
Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая

Ранее синоптики проинформировали, что жителей Алматы, Шымкента и Астаны в выходные ждет ненастная погода.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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