Врачи Астаны бесплатно осмотрят детей 26 мая

26 мая ортопеды и травматологи многопрофильной городской детской больницы №2 бесплатно осмотрят детей, сообщает Zakon.kz.

Акцию проводят для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений, передает пресс-служба больницы на своем сайте.

"Нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз, а также последствия бытовых и спортивных травм становятся все более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам. Большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание", – предупреждают столичные специалисты.

Фото: 2kqba.kz

Участие в мероприятии не требует оплаты денежных средств. Но все же врачи рекомендуют пройти предварительную регистрацию на сайте медучреждения.

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