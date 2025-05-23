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Общество

Врачи Астаны бесплатно осмотрят детей 26 мая

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 19:33 Фото: Zakon.kz
26 мая ортопеды и травматологи многопрофильной городской детской больницы №2 бесплатно осмотрят детей, сообщает Zakon.kz.

Акцию проводят для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений, передает пресс-служба больницы на своем сайте.

"Нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз, а также последствия бытовых и спортивных травм становятся все более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам. Большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание", – предупреждают столичные специалисты.

Фото: 2kqba.kz

Участие в мероприятии не требует оплаты денежных средств. Но все же врачи рекомендуют пройти предварительную регистрацию на сайте медучреждения.

Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель – снижение цен на препараты, повышение их доступности и уменьшение финансовой нагрузки на пациентов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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