Врачи Астаны бесплатно осмотрят детей 26 мая
Фото: Zakon.kz
26 мая ортопеды и травматологи многопрофильной городской детской больницы №2 бесплатно осмотрят детей, сообщает Zakon.kz.
Акцию проводят для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений, передает пресс-служба больницы на своем сайте.
"Нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз, а также последствия бытовых и спортивных травм становятся все более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам. Большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание", – предупреждают столичные специалисты.
Фото: 2kqba.kz
Участие в мероприятии не требует оплаты денежных средств. Но все же врачи рекомендуют пройти предварительную регистрацию на сайте медучреждения.
Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель – снижение цен на препараты, повышение их доступности и уменьшение финансовой нагрузки на пациентов.
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